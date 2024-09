Apple News+ aux US gagne 4 fois plus d'abonnés que certains grands éditeurs

Apple News+ était l'un des défis d'Apple quand l'entreprise s'est concentrée dans les services. Sur le même terrain que Cafeyn en France, Apple News+ offre un accès aux derniers numéros des journaux et magazines, ce qui permet d'avoir une offre très complète par rapport à la souscription chez un éditeur en particulier. Les américains semblent l'avoir bien compris, car une récente étude montre que les américains qui apprécient de lire la presse depuis leur smartphone ou tablette sont de plus en plus nombreux à souscrire à Apple News+ plutôt qu'à une offre mensuelle ou annuelle d'un gros éditeur comme le Wall Street Journal.

Apple News+, un pari qui semble être gagnant

Toujours indisponible en France (à notre plus grand regret), Apple News+ est en train de briller actuellement aux États-Unis. Selon une récente étude de la société d'analyse CIRP, les américains qui s'intéressent à la presse, souscrivent de plus en plus à des offres numériques qui leur permettent d'accéder à une quantité astronomique de magazines et journaux américains et internationaux. Contrairement à la souscription chez un gros éditeur directement, on retrouve là une approche plus complète, car pour seulement 12,99 dollars par mois, l'utilisateur aura accès aux derniers numéros de Vanity Fair, ELLE, Vogue, People, TIME... et des journaux incontournables comme The Wall Street Journal ou encore le Los Angeles Times.



Cette stratégie de l'abonnement qui regroupe une tonne de médias et de thématiques est gagnante, selon l'étude. La société d'analyse CIRP affirme qu'entre 2020 et 2024, les abonnements à Apple News+ ont augmenté de 15 à 24%. Le son de cloche n'est pas du tout le même chez certains éditeurs comme le New York Times, le Washington Post qui ont augmenté de 2% et le Wall Street Journal de 3% en abonnement direct.

Pour un éditeur comme le Wall Street Journal, il est bien évidemment plus intéressant d'attirer un nouvel abonné en direct plutôt que par un prestataire comme Apple News+, car cela permet de conserver une plus grande part des revenus d'abonnement, d'établir une relation directe avec le lecteur et de mieux contrôler l'expérience utilisateur ainsi que les données d'abonnement. En vendant directement leurs abonnements, les éditeurs peuvent également personnaliser les offres et promotions, optimiser le contenu en fonction des préférences spécifiques des abonnés et collecter des données précieuses sur les habitudes de lecture et les centres d'intérêt de leur audience. En revanche, les services comme Apple News+ prélèvent une commission sur les revenus générés et limitent l'accès direct aux données des abonnés, ce qui peut restreindre la capacité des éditeurs à maximiser leur stratégie marketing et commerciale.



Aujourd'hui, la majorité des gros médias américains sont disponibles sur Apple News+, mais il y a toutefois quelques exceptions, c'est le cas par exemple du New York Times. Le célèbre journal américain connu dans le monde entier a estimé en 2020 ne pas s'y retrouver avec la rémunération et le mode de fonctionnement d'Apple News+. Suite à la perte des nombreux avantages mentionnés ci-dessus, le média a préféré supprimer son activité sur Apple News+. Malheureusement, ce retrait n'a pas permis au média d'augmenter considérablement ses abonnements directs, certains analystes pensaient que "l'effet de départ" d'Apple News+ allait provoquer un rapatriement des lecteurs abonnés au service d'Apple, mais l'effet a été très limité.

Apple News+ bientôt en France ?

Pour l'instant, Apple News+ n'est disponible qu'aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, pour faire simple, des pays anglophones. Pour le moment, le lancement en France n'est pas encore d'actualité, même s'il y a de la demande. Si certains services comme Cafeyn craignent l'arrivée d'Apple News+, cela pourrait aussi être bénéfique pour le marché. On le sait, quand Apple se lance dans un nouveau secteur qui n'a pas énormément de succès, c'est à chaque fois un nouveau dynamisme pour les concurrents, ce qui équilibre résiliation/souscription le plus souvent.



Autre avantage, si Apple News+ venait à être lancé en France, cela permettrait aux éditeurs français de toucher une audience plus large tout en augmentant potentiellement leurs revenus par le biais de l'abonnement. Les discussions sur l'expansion de ce service en Europe sont suivies de près par l'industrie de la presse, qui cherche à s'adapter aux nouvelles tendances de consommation numérique​.