Canal+ intègre le catalogue HBO Max (GOT, Harry Potter, Matrix) !

Alors que, depuis plus d'un an, Canal+ propose à ses abonnés un accès au catalogue Apple TV+, sans frais supplémentaires, voilà que la chaîne cryptée française a signé un accord avec Warner Bros pour intégrer le contenu HBO Max dans son catalogue. Autrement dit, sans débourser un euro de plus, les abonnés vont pouvoir profiter des licences à succès comme Harry Potter, Game of Thrones, The Matrix, The Last of Us et plus encore. Un nouveau coup de génie qui répond à Free.

Canal+ signe avec Warner Bros

Après l'ajout d'Apple TV+ dans Canal+, la chaîne du groupe Bolloré s'associe à Warner Bros pour enrichir ses offres des créations originales de HBO, dont la nouvelle application Max arrive le 11 juin en France.

Voici le message officiel de Maxime Saada sur X :

Nouvel accord pluri-annuel avec Warner Bros Discovery. #Max arrive dans les offres

CanalPlus.

Dès le 11 juin en France. De Harry Potter à Game of Thrones, de House of the Dragon à The Matrix, d’Euphoria à The Last of us, Max est riche d’histoires et d’univers uniques. Très heureux de retrouver les séries HBO avec Canal.

Une initiative qui devrait permettre à Canal de rester le service préféré des cinéphiles.

Reste que, pour le moment, nous n'avons pas le détail des offres concernées par l'intégration de la plateforme Max mais il pourrait s’agir des CANAL+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries



Outre le contenu VOD, Maxime Saada précise que les abonnés Canal auront accès aux 10 chaînes thématiques de Warner Bros Discovery : Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma.

