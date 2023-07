L'app Evie affiche la charge de votre Tesla via les Live Activities

Après de multiples rejets de la part des équipes de validation d'Apple, le développeur Shihab Mehboob a enfin publier son application dédiée aux voitures de Tesla. Nommée Evie, cette nouvelle application offre un excellent moyen de garder un oeil sur votre Tesla depuis l'iPhone et l'Apple Watch. L'un des principaux avantages est la prise en charge des activités en direct, qui permet d'afficher l'état de charge de votre véhicule sur l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil de votre iPhone.

"Evie - for your Tesla" de son nom complet a été conçue pour remplacer en grande partie l'application officielle, ainsi que toutes les apps tierces. Pour cela, elle propose une longue liste de fonctionnalités, chose qui devrait rapidement s'étendre si le succès est au rendez-vous.

My new Tesla app, Evie, is now available to download for free from the App Store! 🎉



If you have a Tesla, you can now control your car and view its stats from your iPhone, Watch, and Widgets on your Home and Lock Screens.https://t.co/x5MLnsLpsk pic.twitter.com/ihcwVzCPYP