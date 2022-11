Exclu : L'Équipe va lancer les activités en direct d'iOS 16 pour la Coupe du Monde 2022

L’Équipe s'apprête à activer les fameuses Live Activities d'iOS 16, ou activités en direct en français. D'ici deux ou trois jours, nous pourrons suivre un match de foot ou de n'importe quel autre sport sur l'écran verrouillé de l'iPhone. Une belle annonce pour les amateurs de sport que nous sommes à l'approche de la coupe du monde de football.

L'Équipe va exploiter tout le potentiel d'iOS 16

La Coupe du Monde 2022 de football, qui se déroule au Qatar, commence dès demain. Le match d'ouverture opposera le Qatar, pays hôte, à l'Équateur et débutera à 17 heures (heure française) juste après la traditionnelle cérémonie d'ouverture.

L'Équipe va bien évidemment couvrir l'évènement grâce à son application qui permet de suivre en temps réel tous les résultats. Mais pour les possesseurs d'un iPhone sous iOS 16.1, il y a une bonne nouvelle.



Les Live Activities seront disponibles dès le début de la semaine prochaine, lundi ou mardi pour être précis. Une fois la mise à jour téléchargée via l'App Store, il sera possible de suivre un ou plusieurs matchs en direct sur l'écran verrouillé de son iPhone. Cela fonctionne également sur l'écran always-on de l'iPhone 14 Pro et dans la Dynamic Island, comme nous l'avions vu avec l'app FotMob par exemple.



À noter que cela devrait être actif pour tous les sports comme le rugby, le tennis ou encore la NBA. Consultez les deux captures d'écran de l'article qui dévoilent le rendu final en exclusivité. L'information nous a été confirmée par notre source qui travaille pour le journal sportif.

Avec la personnalisation du lockscreen, les Live Activities sont certainement les meilleures nouveautés d'iOS 16 cette année.



Qui attendait cette nouveauté sur l'application L'Equipe parmi vous ? Que pensez-vous des notifications en direct ?

Télécharger l'app gratuite L’EQUIPE