La fonction "Activités en direct" d'iOS 16 va devenir encore plus performante

Sur sa prochaine mise à jour iOS 16.2, Apple aurait prévu d'ajouter une option dans les paramètres de l'iPhone qui permet d'accélérer la vitesse à laquelle les infos se chargent dans les Activités en direct. Attention, la batterie devrait bien évidemment se vider un peu plus rapidement si elle est activée.

Un mode boost est prévu pour les Activités en direct

Avec la sortie d'iOS 16.1 ce lundi, Apple a activé sa nouvelle fonction Live Activities, autrement dit Activités en direct en français. Une fonction qui permet d'afficher en temps réel des informations sur l'écran d'accueil et dans la Dynamic Island des iPhone 14 Pro.



Il est possible d'afficher le score d'un match sportif, la distance à laquelle se trouve un taxi avant d'arriver en bas de chez vous ou encore la durée de vol de votre avion lorsque vous partez en vacances ou en voyage d'affaires. Les premières apps compatibles sont listées depuis août et les mises à jour sont arrivées hier comme avec l’excellente TV Remote par exemple.

Sur le papier, cette nouvelle façon de consommer du contenu est très prometteuse, mais Apple souhaite encore l'améliorer. Avec la sortie de la bêta 1 d'iOS 16.2 hier soir, on apprend qu'une nouvelle option sera visiblement affichée dans la section Paramètres de l'iPhone.



Une fois activée, cette option permettra aux Activités en direct de se rafraîchir encore plus rapidement. De quoi rendre l'expérience plus agréable même si l'autonomie de la batterie devrait en conséquence diminuer un peu plus vite. Ce sera à vous de choisir.