TV Remote 2.2 exploite les Live Activities pour contrôler sa TV plus facilement

Le développeur Adam Foot qui propose depuis plus d'un an une application bien pensée pour contrôler sa télévision depuis un iPhone, iPad ou Apple Watch, vient de lancer une mise à jour très attendue de sa TV Remote, une version qui tire parti des toutes nouvelles capacités d'iOS 16.1, à savoir les fameuses Live Activities.

TV Remote est encore plus pratique avec iOS 16.1

TV Remote est une application iOS simple mais utile qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs téléviseurs intelligents directement depuis un appareil Apple. Cet été, l'application a été mise à jour en version 2.0 avec des options de thème, une mise en page personnalisée et des widgets. Désormais, TV Remote supporte les Live Activities, ce qui permet d'accéder rapidement à certains boutons de la télécommande directement depuis l'écran de verrouillage de l'iPhone et surtout de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro. Un coup

Avec les activités en direct, vous pouvez accéder rapidement à 4 boutons à partir de votre écran de verrouillage ou de l'île dynamique. Les activités en direct sont le moyen idéal de garder votre télécommande active lorsque vous regardez la télévision et que vous souhaitez passer rapidement d'une chaîne à l'autre, régler le volume, etc. sans avoir à ouvrir l'application.



Bien évidemment, Adam a rendu cette fonctionnalité entièrement personnalisable, avec la possibilité de définir si ces widgets dynamiques doivent être lancés automatiquement ou manuellement, quel thème ils doivent utiliser et les commandes à afficher pour chaque téléviseur de la maison.



Toutefois, si vous avez une Apple Watch, prenez garde à ce bug signalé par le développeur :

Veuillez noter que je suis au courant de problèmes avec l'application Apple Watch qui ne fonctionne pas pour certains téléviseurs dans watchOS 9 (watchOS 8 fonctionne toujours). J'espère résoudre ces problèmes dans une prochaine mise à jour.

Voici le résumé des fonctionnalités :

Télécommande universelle

Widgets

Live Activities

Raccourcis Siri

Dispositions personnalisées

Thèmes individuels

Saisie au clavier

Lancer des applications et des sources

Allumer la tv

Pavé tactile

Synchronisation iCloud

Accessibilité

TV Remote 2 est désormais disponible gratuitement sur l'App Store. Toutefois, pour déverrouiller certaines des fonctionnalités telles que les thèmes et les widgets, il faudra passer à TV Remote Premium à partir de 2,49 euros par mois ou 10,99 euros par an. Une formule à plus de 20 € permet de l'avoir à vie.

Télécharger l'app gratuite TV Remote