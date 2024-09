Les activités en direct débarquent dans watchOS 11 !

Comme vu en début de semaine, watchOS 11 apporte de nouvelles fonctionnalités sportives et de santé à l'Apple Watch, comme chaque année. Cependant, la mise à jour s'accompagne également d'autres évolutions, comme les activités en direct. Introduites pour la première fois avec iOS 16 sur l'iPhone, les "Live Activities" comme dirait Apple, arrivent maintenant sur l'Apple Watch.

Avec les Live Activities, parues avec iOS 16.1 en octobre 2022, les apps peuvent afficher des informations en temps réel directement depuis l'écran de verrouillage ou la Dynamic Island sur les iPhone compatibles. Un moyen très pratique de suivre l'upload d'une vidéo sur Instagram, l'arrivée de son VTC ou encore le score du prochain match de l'Euro de football.

Pour les applications dont le contenu et les mises à jour d'état sont fréquents et vont au-delà du système de notification push existant, les activités en direct peuvent constituer un moyen plus souple de tenir les gens au courant d'événements, d'activités ou de tâches en direct.