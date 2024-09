watchOS 11 apporte la détection automatique de la sieste

watchOS 11, à l'instar d'iOS 18, n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. La future mise à jour majeure inclut une nouvelle fonctionnalité qui permet à une Apple Watch de détecter et d'enregistrer automatiquement lorsque vous faites une sieste. Comme repéré par un utilisateur sur Reddit, l'app Santé intègre désormais la sieste dans les données de suivi du sommeil, sans aucune manipulation.

Une nouveauté très pratique

À l'heure actuelle, l'Apple Watch ne suit et n'enregistre le sommeil que lorsqu'elle est en mode veille, pour la nuit. Le suivi des siestes n'est pas pris en charge.



Cette modification devrait permettre à une Apple Watch fonctionnant sous watchOS 11 d'enregistrer et d'inclure une sieste dans la section Sommeil de l'app Santé, et elle pourrait également prendre en charge le suivi automatique du sommeil même lorsque le mode Veille n'est pas activé. Un petit plus.



Outre l'app Santé, on peut aussi voir l'historique avec les phases de sieste dans la pile intelligente de l'Apple Watch.

Le suivi des siestes a longtemps été considéré comme une fonctionnalité manquante de l'Apple Watch, et cette fonctionnalité sera la bienvenue pour ceux qui en usent régulièrement, comme les japonais par exemple.



Apple n'a pas mentionné de modification de l'application Sommeil dans ses informations de présentation de watchOS 11, et la seule mention du sommeil est liée à la nouvelle application Signes Vitaux, qui recueille des données sur vos paramètres de santé pendant le sommeil afin d'alimenter une fonction de plage typique.



Image Reddit

Rappelons que l'Apple Watch 10, aussi appelée Apple Watch X, devrait apporter la détection de l'apnée du sommeil, en plus d'un tout nouveau design, probablement largement agrandi (mais affiné).