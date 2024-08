Shazam ajoute la prise en charge des activités en direct

Apple a ajouté aujourd'hui la prise en charge des activités en direct dans Shazam. Avec la version 17.11, la reconnaissance musicale vous tient au courant, même après avoir quitté l'application. Et si le service n'a rien trouvé, il vous en informe aussi.

Shazam profite d'une "vieille" nouveauté

Shazam est désormais compatible avec les activités en direct pour vous tenir à jour lorsque vous recherchez de la musique en arrière-plan. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous effectuez plusieurs tâches en même temps ou si vous identifiez des morceaux dans d’autres apps.

Les activités en direct, appelées "Live Activities" par Apple, permettent aux utilisateurs de Shazam d'avoir une information en temps réel lorsqu'ils recherchent de la musique en arrière-plan. Jusqu'à présent, Shazam se contenait d'une notification de fin. Une bonne idée qui aura pris du temps. Les Live Activities ont été présentées en juin 2022, avec iOS 16, et ont été lancés par Apple avec iOS 16.1, en octobre de la même année.

La précédente mise à jour significative de Shazam datait de janvier, permettant aux utilisateurs d'identifier des chansons à partir d'autres apps tout en écoutant avec des écouteurs.



Pour mémoire, Apple a racheté Shazam en 2018 pour 400 millions de dollars, et a progressivement rapproché l'app d'Apple Music depuis, en proposant des essais du service de streaming via l'app et la possibilité de synchroniser les Shazams directement avec le service.



Shazam peut être téléchargé gratuitement à partir de l'App Store. Il est accessible via le centre de contrôle sur iPhone et iPad depuis 2020, mais aussi via les commandes Siri, sur Mac, ainsi que via les différents widgets.



Qui utilise encore régulièrement Shazam parmi vous ?

Télécharger l'app gratuite Shazam