Coupe du Monde au Qatar 2022 : la CNIL recommande d'être vigilant avec 2 applications

Depuis dimanche en fin d'après-midi, la Coupe du Monde a officiellement commencé au Qatar, l'occasion pour des centaines de milliers de supporters de partir au Qatar pour assister aux matchs et soutenir leur pays. Les supporters français sont nombreux à avoir fait le déplacement, mais attention... La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) recommande la prudence à ceux qui sont actuellement au Qatar (ou qui vont y aller).

2 applications iOS et Android sont dénoncées par la CNIL

Si vous faites partie de ceux qui vont aller supporter l'Équipe de France au Qatar, la CNIL vous recommande d'être particulièrement attentif à deux applications disponibles sur l'App Store et le Google Play Store.

En effet, le Qatar demande aux visiteurs de télécharger ces apps :

Hayya : elle vous permettra de suivre la Coupe du Monde et de télécharger vos billets afin de les présenter pour accéder au stade

: elle vous permettra de suivre la Coupe du Monde et de télécharger vos billets afin de les présenter pour accéder au stade Etheraz : il s'agit de l'application de traçage du Covid au Qatar, c'est une app identique à TousAntiCovid en France

Ces applications qui paraissent inoffensives au premier abord sont en réalité accusées d'être des logiciels espions par la CNIL et d'autres organismes à travers le monde.

Selon le média Politico qui a déclenché l'alerte en premier, une fois que vous avez téléchargé ces applications, les autorités du Qatar peuvent accéder à énormément de données personnelles dans votre smartphone.

Que ce soit Hayya ou Etheraz, les applications sont capables de lancer des appels, de consulter, de modifier ou de supprimer du contenu. Que ce soit l'iPhone ou des smartphones sous Android, personne ne serait à l'abri une fois que ces applications sont téléchargées.

Qu'est-ce que recommande la CNIL ?

Si vous partez voir des matchs de la Coupe du Monde au Qatar, vous n'aurez pas d'autres choix que de télécharger Hayya et Etheraz. Sans cela, vous ne pourrez pas accéder aux rencontres de la compétition, ce qui serait un peu dommage, surtout si vous avez fait le voyage pour supporter les Bleus !

La CNIL conseille donc aux français de ne pas emmener leur smartphone personnel lors de leur déplacement au Qatar, si vous avez la possibilité, servez-vous d'un smartphone que vous n'utilisez pas au quotidien. Si vous ne pouvez pas, il est fortement recommandé de désinstaller directement ces 2 applications une fois que vous aurez quitté le Qatar.



Autre détail important, la CNIL lance un avertissement sur les photos que vous pourriez prendre ou avoir dans le stockage de votre smartphone pendant votre voyage, le Qatar a des lois très strictes à ce sujet.

Une attention particulière doit être apportée aux photos, vidéos ou œuvres numériques qui pourraient vous mettre en difficulté vis-à-vis de la législation du pays visité.

Si vous vous apprêtez à partir au Qatar ou que vous y êtes déjà, supprimez les photos et vidéos intimes et supprimez les applications de rencontre LGBT.



