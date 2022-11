Coupe du Monde 2022 : les commentateurs de football vous guident dans Waze

Avec la Coupe du monde 2022 qui se profile à la fin du mois, Waze aide les fans de football à célébrer l'évènement en leur donnant des indications à la manière d'un commentateur de match.



Pour ceux qui ne le savent pas, commenter le football n’est pas donné à tout le monde, certains parvenant à nous embarquer, même dans des matchs monotones. Tenir un monologue pendant 90 minutes n'est pas une mince affaire.

Waze est déjà au Qatar

C'est donc ce que propose le GPS racheté par Google en 2013, avec des itinéraires à la sauce football grâce à des réactions de commentateurs spécialisés. On trouvait déjà les voix de Omar Da Fonseca et de Benjamin Da Silva depuis fin septembre, les deux compères qui officient dans FIFA 23.

Vous pouvez modifier ce paramètre dans la section "Mon Waze" puis en allant dans réglages et "Voix et sons". Des commentateurs régionaux sont disponibles et les Brésiliens peuvent même utiliser un "Drive with Luva de Pedreiro". L'influenceuse, qui compte plus de 20 millions de followers sur TikTok, est l'une des plus grandes figures sportives du pays actuellement.



Pour ceux d'entre nous qui vivent dans le reste du monde, nous avons simplement une option "Commentateur - France" dans Waze qui est entend se rapprocher de l'expérience des jours du match que vous aurez en regardant la Coupe du monde 2022 à la télévision. Vous entendrez des choses comme "Prenez la première sortie". Ensuite, c'est la gloire !" et "Hazard a pris de l'avance. Passer à travers cette défense pourrait s'avérer délicat".



Les commentateurs ne sont pas le seul changement sur le thème de la Coupe du monde, puisque Waze a également ajouté une icône de voiture qui est un mash-up d'un football classique à 32 panneaux en noir et blanc et d'une voiture. Vous pouvez même définir votre "humeur" sur l'un des 32 pays qui seront présents au Qatar au cours des prochaines semaines.

Alors, bonne idée ?

Télécharger l'app gratuite Waze