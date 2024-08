iOS 18 : Calendrier et Rappels enfin main dans la main

Une nouveauté de plus prévue pour iOS 18. L'application Calendrier serait enfin capable d'éditer des rappels. Elle serait donc synchronisée en temps réel avec l'application Rappels, une cousine éloignée dans le domaine de l'organisation sur l'écosystème Apple.

iOS 18 : Calendrier s'associe à Rappels

Le programme d'iOS 18 s'annonce chargé. En plus de l'arrivée de l'IA générative et d'un nouveau design général inspiré de visionOS, de nombreuses applications devraient gagner en fonctionnalités. Les apps Photos, Mail, Fitness, Plans ou encore Notes sont les premières concernées.



En parlant de Notes, on apprend aujourd'hui qu'elle pourrait enfin "fusionner" avec l'application Calendrier de l'iPhone. Ainsi, il serait par exemple possible d'éditer un rappel directement depuis l'application Calendrier. Idéal pour les utilisateurs les plus organisés.

Il suffira de faire un appui prolongé sur un jour via l'app Calendrier et le menu déroulant proposera la nouvelle option pour créer un rappel. Ce sera un clic droit sur macOS 15. En toute logique, un rappel effectué sur Calendrier sera automatiquement affiché dans Rappels.



Idem pour les notifications. Un rappel créé sur Calendrier s'affichera via une notification de l'app Rappels sur l'iPhone. Pratique quand on sait que Rappels possède un mode de distribution spécifique qui lui permet de toujours placer sa notification en tête de liste, pour s'assurer que l'utilisateur ne la loupe pas. Au passage, Calendrier aurait le droit à quelques ajustements comme un grossissement des chiffres dans le mode de vue Aujourd'hui qui permet d'avoir un aperçu rapide de son agenda du jour.



