Les nouveautés d'IA dans iOS 18 seront bien en local, sans serveur

Nouvelle confirmation que l'intelligence artificielle fera un bond en avant dans l'iPhone avec iOS 18 dès juin prochain. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la première série de nouvelles fonctions basées sur l'IA dans iOS 18 ne s'appuiera pas du tout sur des serveurs. Autrement dit, aucune connexion Internet requise.





Dans la dernière lettre d'information, Mark Gurman réitère qu'il faut s'attendre à ce que les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle de l'iPhone soient entièrement alimentées par un modèle de langage large hors ligne, sur l'appareil, développé par Apple. On peut s'attendre à ce qu'Apple vante les avantages de cette approche en termes de confidentialité et de rapidité.

Apple se démarque à nouveau

En plus d'avoir critiqué grandement le AI Pin ce dimanche, Gurman a profité de sa lettre d'information "Power On" pour évoquer iOS 18 :

Alors que le monde attend la grande présentation d'Apple sur l'IA le 10 juin, il semble que la première vague de fonctionnalités fonctionnera entièrement sur l'appareil. Cela signifie qu'il n'y a pas de composante de traitement dans le Cloud pour le grand modèle de langage de l'entreprise, le logiciel qui alimente les nouvelles capacités.

Mais cela ne veut pas dire que tout sera disponible hors-connexion. Apple devrait aussi proposer certaines fonctionnalités d'IA basées sur le cloud et alimentées par Gemini de Google ou un autre fournisseur. Apple aurait eu des discussions avec des sociétés telles que Google, OpenAI et la société chinoise Baidu au sujet d'éventuels partenariats en matière d'IA générative. iOS 18 ne devrait pas inclure le propre chatbot d'Apple de type ChatGPT.

De plus, même avec sa propre IA multimodale Ferret, Apple pourrait avoir recours au Cloud pour certaines fonctionnalités futures. Des experts comme Ming-Chi Kuo et Jeff Pu ont déclaré que l'entreprise achetait activement des serveurs d'IA ces derniers mois.

Les nouveautés d'iOS 18

Selon les rumeurs, en plus d'un nouveau design inspiré de visionOS, iOS 18 devrait proposer de nouvelles fonctionnalités d'IA générative pour l'outil de recherche Spotlight de l'iPhone, Siri, Safari, Raccourcis, Apple Music, Messages, Santé, Numbers, Pages, Keynote et bien plus encore. L'idée est d'aider l'utilisateur à rechercher plus efficacement, à compléter ses phrases et à répondre à des questions plus complexes, avec plusieurs types d'entrées. Les chercheurs d'Apple ont notamment publié le modèle MM1 avec 30 milliards de paramètres.