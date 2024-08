Pourquoi Apple va signaler les nouveautés IA comme "bêta" dans iOS 18

Notre ami Mark Gurman, de Bloomberg, est très bavard le dimanche. Après avoir évoqué deux nouveautés d'iOS 18 tout à l'heure, le journaliste américain profite de sa lettre dominicale pour expliquer que les fonctions d'intelligence artificielle très attendues d'Apple pour iOS 18 et ses autres systèmes d'exploitation pourraient être publiées avec la mention « bêta » ou « preview ».

Une approche prudente sur l'IA

Cette annonce, plutôt crédible, est le signe qu'Apple a été pris au dépourvu par la révolution de l'IA, et surtout par l'attente des actionnaires (plus que celle des utilisateurs). De ce fait, la firme est obligée de proposer des fonctionnalités estampillées « intelligence artificielle » le plus vite possible. Pour ne pas entacher sa réputation, Apple préfère indiquer clairement que tout n'est pas terminé.



Si Tim Cook n'a pas vu venir la demande en IA, le déploiement désastreux des aperçus à base d'IA dans Google Search la semaine dernière conforte la position prudente d'Apple.



Selon la rumeur, Apple devrait adopter une approche hybride, où certaines demandes seront traitées localement sur l'appareil et d'autres seront transférées à l'infrastructure "cloud".



Tâche par tâche, le système d'exploitation, iOS 18, déterminera si l'appareil peut traiter la demande ou si elle doit être transmise aux serveurs. Le traitement sur l'appareil pourrait n'être disponible que pour les appareils Apple les plus récents, comme la ou les deux dernières générations d'iPhone, d'iPad et de Mac. Apple serait également en train de préparer un modèle miniaturisé spécial « on-device » destiné à l'Apple Watch.

Quelles nouveautés pour iOS 18 ?

Concrètement, les fonctionnalités alimentées par l'IA incluraient le résumé des messages texte et des notifications, la transcription des mémos vocaux, l'édition de photos par l'IA, la suggestion automatique de réponses aux messages, un assistant dans Safari pour résumer des sites et trouver des réponses précises, ou encore une recherche Spotlight plus performante. Mais le volet le plus important est certainement la refonte de Siri, avec une meilleure compréhension et surtout de nouvelles capacités. Côté interface, on parle d'une évolution du design, inspiré par visionOS, une personnalisation des icônes d'accueil ou encore la création de nouvelles variantes d'emoji à la volée, grâce à l'IA générative.



Reste à savoir si Apple a de quoi "marketer" tout ça correctement, sans prendre de risque et sans compromettre les données des utilisateurs. Au départ, l'entreprise voulait tout gérer sur l'appareil, pour une confidentialité maximale, mais le temps presse. Apple est en train de finaliser des contrats avec OpenAI, Google et autre Baidu afin de compenser certaines lacunes actuelles. On parle même d'un chatbot basé sur ChatGPT pour iOS 18, avant, probablement, du 100 % Apple avec iOS 19 ou iOS 20.



Une chose est sûre, une partie des nouveautés seront réservées aux derniers iPhone, soit les iPhone 16 Pro à venir en septembre.