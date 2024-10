L'AI Pin de Humane est un échec cuisant !

Début novembre, nous rapportions la sortie d'un produit révolutionnaire signé Humane : l'AI Pin. Il s'agit d'un mini appareil portable censé remplacer l'iPhone. Mais quelques jours après son lancement officiel, force est de constater que ceux qui ont pu le tester ne sont pas très optimistes à son encontre, loin de là.

Qu'est-ce que le Humane AI Pin ?

Selon la société américaine, fondée par un ancien d'Apple, l'AI Pin est le "premier dispositif portable et la première plateforme logicielle conçus pour exploiter toute la puissance de l'intelligence artificielle". Voilà qui est... peu clair.



Comme vu précédemment, l'appareil se compose essentiellement de deux parties : l'épingle et son attache magnétique. L'épingle est la pièce principale, qui abrite un panneau tactile sur sa face, ainsi qu'un projecteur, un appareil photo, un micro et des haut-parleurs sur son bord supérieur. Il est à peu près de la même taille que l'Apple Watch Ultra 2, les deux mesurant environ 44 mm (1,73 pouce) de diamètre. La Humane wearable est cependant un peu plus petite, avec une hauteur de 47,5 mm (1,87 pouces) contre 49 mm (1,92 pouces) pour la Watch Ultra. Elle est également deux fois plus légère que la montre d'Apple, avec 34,2 grammes.



L'idée de départ est bonne, car nous n'avons réellement besoin que de quelques fonctionnalités sur un téléphone, comme regarder l'heure, consulter la météo, écrire un message, écouter de la musique ou encore répondre à un appel. Au lieu de cela, on se retrouve aspiré par TikTok, son courrier électronique ou n'importe quelle notification indésirable. De plus, vos mains sont prises.



C'est là que Humane a vu juste... du moins au départ.

Bye-Bye AI Pin

Mais le plus intéressant reste les premiers tests. Cette semaine, Cherlynn Low, rédactrice en chef adjointe d'Engadget, a publié un test complet du Humane AI Pin intitulée "The Humane AI Pin Solves Nothing and makes me feel stupid", soit en français : "Le Humane AI Pin ne résout rien et me fait me sentir stupide".

Idem avec Bloomberg qui dit tout simplement que Humane ne va pas tuer l'iPhone, ou encore The Verge. Les avis sont unanimes.



Alors, pas la peine d'aller plus loin ? Si, pour comprendre.



Cherlynn commence par essayer d’expliquer le concept de ce drôle d’appareil :

Les mots me manquent pour expliquer le Humane AI Pin à mes amis. La meilleure description jusqu'à présent est qu'il s'agit d'une combinaison d'un bouton Siri portable avec une caméra et un projecteur intégré qui se projette sur votre paume. Mais à chaque fois que je commence à expliquer cela, je suis tellement pris par les problèmes que je n'arrive jamais à détailler ce que l'AI Pin peut faire. Ou en tout cas, ce qu'elle est censée faire.

Ne pas trouver les mots est embêtant, surtout que la voix est essentielle à l'expérience Humane AI. Votre principal mode d'interaction avec cette sorte d’épingle connectée est lié à la parole, accompagnée du toucher et des gestes. Si vous ne parlez pas, vos options sont très limitées. Sûr le papier, c’est prometteur, mais en vrai, c’est un sacerdoce.



Non seulement le Humane AI Pin est lent, capricieux et à peine intelligent, mais son utilisation m'a donné l'impression d'être stupide. En quelques jours de test, je suis passé de l'excitation de le montrer à mes amis à l'absence de raison de le porter.

L'entreprise décrit l'appareil comme votre "deuxième cerveau", mais la combinaison de ma main pour voir l'écran projeté, de mon geste pour naviguer dans l'interface et de ma poitrine pour attendre une réponse m'a donné l'impression d'être vraiment stupide. Quand je me rappelle que j'étais impatient de dépenser 700 dollars de mon propre argent pour obtenir un Humane AI Pin, sans parler des 24 dollars par mois requis pour l'IA et le service 4G de la société sur le réseau T-Mobile, je me sens encore plus stupide.

Même son de cloche chez David Pierce de The Verge :

L'AI Pin est une idée intéressante, mais elle est tellement inachevée et totalement défaillante sur tant de points inacceptables que je ne vois personne à qui je recommanderais de dépenser les 699 dollars de l'appareil et les 24 dollars d'abonnement mensuel.



Pour Mark Gurman de Bloomberg, il n'y pas photo :

En tant que remplacement du téléphone ou évolution de l'ordinateur, je ne pense pas que l'Ai Pin ait un avenir. Néanmoins, l'équipe qui l'a conçu mérite d'être félicitée pour avoir apporté quelque chose de nouveau, ainsi que pour avoir créé un système capable d'agréger des données provenant de plusieurs moteurs et sources d'intelligence artificielle. Ce n'est pas pour rien que certains ont dit que Humane aurait dû se contenter de lancer une application pour téléphone ou montre. Mais comme il s'agit d'un matériel de 699 dollars, plus 24 dollars par mois pour le service, cela ne fonctionnera jamais et ne vaut pas la peine d'être acheté.

La vision de Humane était ambitieuse, notamment avec le projecteur laser qui permet d'afficher l'essentiel dans le creux de sa main. Mais le produit si raffiné de prime abord, a créé presque plus de problèmes qu'il en a résolu. Remplir le mot de passe Wi-Fi nécessite de passer par un ordinateur ou téléphone, écouter de la musique n'est possible que sur Tidal, etc. Le tout avec un sentiment de frustration assez évident. Si l'on se plaignait de l'expérience plus lente du Vision Pro par rapport à un Mac pour ce qui est de travailler, que dire de l'AI Pin ?



Si l'entreprise promet des mises à jour, le problème est qu'en l'état, l'AI Pin ne justifie absolument pas son prix.

Le Humaine AI Pin n'en fait pas assez pour justifier son prix de 699 $ et de 24 $ par mois, et je ne peux tout simplement pas recommander à quiconque de dépenser autant d'argent pour une ou deux choses qu'il fait de manière adéquate.

Cette première version est un échec cuisant, surtout qu'il est déjà possible d'utiliser l'intelligence artificielle (comme ChatGPT ou même des assistants comme Siri) via son iPhone, sa TV, sa voiture ou autre à la voix, sans utiliser l'écran. Et le résultat est au moins aussi bon.



Finalement, heureusement qu'il n'a pas traversé l'Atlantique...