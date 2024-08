Échec après échec, Apple aurait mis en pause l’iPhone pliable

Alors que certains constructeurs comme Samsung brillent sur le marché des smartphones pliables, d’autres entreprises comme Apple rencontrent des difficultés à concevoir un smartphone pliable. La firme de Cupertino aurait mis en pause le projet de « l’iPhone Fold » au plus grand regret des consommateurs qui attendent une véritable alternative aux Galaxy Fold de Samsung.

Des exigences de qualité interne trop importantes ?

Apple a suspendu le développement de son très attendu iPhone Fold. Selon un rapport récent émanant de sources proches du dossier, les prototypes d’écrans fournis par Samsung Display n’ont pas réussi à satisfaire les normes de qualité très rigoureuses d’Apple, entraînant un arrêt temporaire du projet.



Le rapport provient de Fixed Focus Digital, un influent blogueur vidéo technologique sur le réseau social Weibo, celui-ci a révélé que malgré la forte anticipation du marché et les années de recherche et développement, Apple a décidé de mettre en pause le projet d’iPhone pliable. Il semble que les écrans, bien que fournis par Samsung Display (un partenaire de longue date et fournisseur clé d’Apple pour les écrans) n’ont pas passé les tests internes après quelques jours d’essai.

Samsung, connu pour son expertise dans la fabrication d’écrans pliables, a fourni des échantillons à Apple et a même amélioré son efficacité opérationnelle en prévision de la demande attendue d’Apple pour des produits pliables depuis 2019. Cependant, les derniers prototypes d’écrans pliants ont échoué aux tests d’Apple, qui privilégie la qualité et la durabilité des produits plutôt que la précipitation pour répondre à la tendance des smartphones pliables.



Selon les informations dans le rapport, au moins un des prototypes d’iPhone pliables testés utilisait un écran fabriqué par Samsung Display. Ces prototypes, qui se plient en largeur tel une coquille, ont été développés après plus de cinq ans de recherche et développement intensifs. Malgré cela, ils ne figurent pas dans la feuille de route des produits d’Apple pour 2024 ou 2025.



L’avenir des iPhones pliables reste incertain, les rumeurs ont clairement indiqué qu’Apple ne lancerait pas de produit qui ne répond pas à ses normes élevées.



Source