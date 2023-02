Pourquoi lancer un HomePod 2 après l'échec du HomePod 1 ? Apple s'explique !

Dès demain, les clients Apple pourront se rendre en Apple Store ou chez un revendeur et acheter la deuxième génération du HomePod. Alors que personne ne s'attendait à la sortie d'un nouvel HomePod après l'échec commercial du premier, Apple s'explique sur sa stratégie et exprime une certaine confiance quant aux ventes du HomePod 2 !

Le HomePod 2 va-t-il booster les ventes de HomePod ?

Dans une récente interview accordée à Men's Journal et TechCrunch, le vice-président de l'ingénierie matérielle d'Apple, Matthew Costello, a révélé plusieurs détails intéressants à propos du HomePod 2 qui sera disponible dans énormément de pays dès demain.



Après un abandon du HomePod 1 en mars 2021, Apple retente sa chance avec un nouveau HomePod qui possède exactement le même design, mais avec des caractéristiques et fonctionnalités supplémentaires qui permettent de faire toute la différence par rapport à la première génération !

Selon Costello chez Men's Journal, le HomePod 2 est une réponse à la demande des consommateurs, Apple ne voulait pas forcément se relancer sur le marché des grosses enceintes connectées, mais après avoir écouté sa communauté, l'entreprise a remarqué que le HomePod mini (qui connaît une grande popularité) n'arrivait pas à satisfaire les clients qui ont d’importantes exigences pour l'audio.



À la question : pourquoi le même design ?

Le vice-président de l'ingénierie matérielle d'Apple explique que la forme du HomePod 2 est celle que tout le monde veut, elle est moderne et permet de "créer un système merveilleux à l'intérieur".

Autrement dit, c'est la forme parfaite pour offrir une expérience audio optimale pour tous les genres de musiques qu'on peut écouter avec le HomePod. Autre détail que fait remarquer Matthew Costello, c'est que le HomePod 2 a un écran tactile LED différent sur le dessus, il est 0,2 pouce plus grand.

Pourquoi empêcher l'appairage stéréo entre le HomePod 1 et 2 ?

Lors de l'annonce du HomePod 2 par communiqué de presse, Apple a créé un petit scandale sur les réseaux sociaux. En effet, l'entreprise bloque le jumelage stéréo entre un HomePod 2 et un autre modèle de HomePod, une décision illogique qui a rapidement laissé sous-entendre qu'avec cette technique, Apple veut vous faire acheter le HomePod 2 par paire !

Voici ce que déclare Matthew Costello :

Lors de la création d'une paire stéréo, il est important que les caractéristiques audio correspondent pour une expérience optimale et équilibrée. Le nouveau HomePod offre un son immersif qui remplit la pièce que les utilisateurs aiment - avec encore plus de détails, de clarté et de couches que le HomePod d'origine - nous voulions donc que l'imagerie acoustique soit aussi pure et cohérente que possible de génération en génération. Le principe d'avoir des caractéristiques audio qui correspondent dans une paire stéréo s'applique au HomePod mini, au HomePod d'origine et au nouveau HomePod.

À la question : "pourquoi du Wi-Fi 4 et pas de Wi-Fi 5 ?". Le vice-président sous-entend qu'il n'y avait pas vraiment d'utilité de pouvoir connecter un HomePod à une carte Wi-Fi 5 GHz.

Le HomePod dispose d'une connectivité Wi-Fi 4 qui nous permet de cibler exactement ce qui fonctionne le mieux dans l'ensemble du système en veillant à ce que les demandes de Siri soient réactives et en assurant une expérience cohérente pour tout ce que vous écoutez, contrôlez vos accessoires de maison intelligente et plus encore, tout en étant économe en énergie.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.