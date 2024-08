Après CarPlay, SharePlay partage la musique sur HomePod et Apple TV (màj)

Avec tvOS 17.4, actuellement en version bêta, Apple a étendu le contrôle musical SharePlay aux enceintes HomePod et à l'Apple TV. Cette fonctionnalité a été demandée de longue date par certains clients qui voulaient partager le pilotage de leur musique entre plusieurs personnes.





Apple a retiré la fonctionnalité Apple Music SharePlay qu'elle testait pour le HomePod et l'Apple TV dans les bêtas iOS 17.4 et tvOS 17.4, ce qui suggère que l'option pourrait ne pas être disponible lorsque les mises à jour seront publiées en mars.

SharePlay sur HomePod et Apple TV

En effet, l’ajout de SharePlay permet à une famille ou du moins un ensemble de personnes de contrôler la musique diffusée sur un HomePod ou une Apple TV avec une invitation. Pour l'instant, cela se limite à l'app Apple Music, mais la bonne nouvelle c’est que les autres personnes n'ont pas besoin d'avoir un abonnement Apple Music pour participer.

C’est exactement ce qu’a proposé Apple pour CarPlay l'année dernière, permettant à toute personne se trouvant dans une voiture de contrôler la lecture de musique via SharePlay.



Le propriétaire a évidemment la possibilité d'approuver ou de refuser chaque demande, ce qui peut être utile lors d’un covoiturage.

SharePlay sur HomePod

Pour utiliser cette nouveauté, il faut avoir installé iOS 17.4 sur iPhone et tvOS 17.4 sur le HomePod. Ensuite, lorsque vous écoutez une chanson dans l'application Musique sur votre telephone, il suffit d’appuyer sur l'icône SharePlay en bas de l'écran pour faire apparaître un code QR qu'une autre personne peut scanner avec l'appareil photo de son iPhone ou de son smartphone Android pour demander l'accès aux commandes de lecture de la musique.



La fonctionnalité fonctionne à la fois sur le HomePod et le HomePod mini, et pourrait même aller plus loin avec un HomePod avec écran qui revient dans les rumeurs. Le code s’afficherait directement dessus.

SharePlay sur Apple TV

Avec la mise à jour tvOS 17.4, l'app Musique sur l'Apple TV peut également afficher un code QR sur le téléviseur que les invités peuvent scanner pour demander l'accès aux commandes musicales.



Idéal pour les soirées entre amis, ou bien pour une fête privée en mode DJ partagé.

Date de sortie

Les mises à jour requises sont actuellement en bêta. iOS 17.4, tvOS 17.4 et la version 17.4 du logiciel HomePod sortiront en version finale en mars. Ce sera notamment le moment où Apple autorisera le sideloading et tout un tas de chose autour de l’iPhone en Europe.