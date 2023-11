Un ancien d'Apple lance Ai Pin, un mini appareil à projecteur laser pour remplacer l'iPhone

Humane, une startup technologique fondée par l'ancien designer d'Apple, Imran Chaudhri, a officiellement dévoilé son tout premier produit, l'Ai Pin. Proposé au prix de 700 dollars, l'Ai Pin est un appareil autonome qui a été conçu dès le départ pour l'intelligence artificielle. Bethany Bongiorno, sa femme dans la vraie vie, est également partie prenante du projet, elle qui a participé à la création de l'iPad.



Le but du Ai Pin ? Remplacer l'iPhone !

Ai Pin ou Apple Glasses ?

L'Ai Pin a donc le même objectif que les futures Apple Glasses, les lunettes tant attendues d'Apple. Humane a opté pour une voie plus "simple" et se lance donc bien avant Apple avec son Ai Pin. Rappelons que la société a été conçue « développer la technologie qui fera avancer l'humanité, tout en rééquilibrant le rôle qu'elle joue dans nos vies ».

Celui qu'on pourrait traduire par "épingle dopé à l'intelligence artificielle" se fixe à un vêtement à l'aide d'un système magnétique qui implique une batterie détachable, qui est également le moyen d'alimentation de l'appareil. L'idée est de remplacer la batterie par une nouvelle lorsque c'est nécessaire, ce qui donne ce que Humane appelle un "système d'alimentation perpétuel". La durée de vie de chaque batterie n'est pas précisée, mais il est facile de tenir la journée dixit les créateurs.



Du point de vue du design, l'Ai Pin ne ressemble à rien d'autre sur le marché. On pourrait y voir une Apple Watch de loin, mais il n'en est rien. Elle est fabriquée en aluminium, existe en trois couleurs et possède un pavé tactile en verre Gorilla. Il comporte également une "capsule de détection optique", un capteur de profondeur 3D et une puce Qualcomm Snapdragon qui l'alimente. Le tout pèse 34 grammes, plus 20 grammes pour la batterie.



Mais le plus important, c'est le projecteur laser à l'intérieur de l'Ai Pin qui peut projeter des informations sur la main de l'utilisateur, ce qui est nécessaire car il n'y a pas d'écran sur l'appareil lui-même. Humane appelle ce système un "écran à encre laser". L'interaction avec l'écran à encre laser peut se faire en tournant et en inclinant la main, et la sélection d'un élément se fait par un tapotement du doigt similaire au tapotement utilisé pour la fonction Double Tap de l'Apple Watch 9 / Ultra 2. Tiens tiens...

Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Ai Pin ?

En touchant l'Ai Pin et en parlant, on active l'Ai Mic, l'assistant virtuel, qui peut répondre aux questions et aider les utilisateurs à trouver des informations, y compris des détails qu'ils ont précédemment transmis à l'appareil, tels que des rappels. L'appareil diffuse de la musique par l'intermédiaire d'un "haut-parleur personnel" qui crée une bulle sonore autour du porteur, et il est doté d'une fonction d'interprétation. Humane affirme que l'Ai Pin "parle couramment de nombreuses langues" et peut traduire les mots prononcés en temps réel. Il n'y a pas d'application, toutes les actions et fonctions étant accessibles via l'IA. Il faut savoir que Humane a signé avec Microsoft, OpenAI, Google, Tidal et Slack pour avoir accès à leurs API. Il y a donc ChatGPT dedans.

Un appareil photo intégré ultra grand angle de 13 mégapixels peut être utilisé pour capturer des photos et des vidéos, soit par un double tapotement à deux doigts, soit par une commande vocale. Les photos peuvent être visualisées à l'aide du site web "Center" sur n'importe quel navigateur web. Center contient également des notes prises, de la musique écoutée, des rappels, etc. C'est le coeur du système d'un point de vue utilisateur.



Autre fonctionnalité présentée sur le site officiel, les utilisateurs peuvent indiquer à l'Ai Pin leurs objectifs en matière d'activité sportive et de nutrition afin de suivre leurs progrès et de mieux comprendre l'énergie qu'ils absorbent et dépensent. En présentant un aliment à l'Ai Pin, l'appareil fournit des informations nutritionnelles et permet à l'utilisateur de savoir s'il peut le consommer sans risque en fonction de ses objectifs de santé. Pas mal pour les personnes intolérantes, allergiques et autres.



Pour échanger avec le monde, l'appareil est doté d'une connectivité cellulaire et peut être utilisé pour répondre aux appels téléphoniques de contacts de confiance désignés par le porteur. Selon Humane, l'Ai Pin est capable de déterminer intelligemment ce qui est prioritaire si un contact non fiable appelle ou envoie un message, comme un livreur arrivant avec une commande. L'Ai Pin permet d'envoyer des appels et des messages texte, les messages étant composés par des demandes vocales.



Côté confidentialité, l'Ai Pin ne peut être activé sans l'interaction directe de l'utilisateur, il n'écoute donc pas et n'enregistre pas par défaut. Lorsque la caméra, le téléphone ou le microphone sont activés, une "lumière de confiance" colorée indique aux autres personnes autour de l'utilisateur que l'épingle est en cours d'utilisation.

Prix et date de sortie

Les commandes de l'Ai Pin devraient débuter aux États-Unis le 16 novembre. Le prix de l'Ai Pin est de 699 dollars, et un abonnement mensuel de 24 dollars est nécessaire pour utiliser l'appareil sur le réseau Humane, qui est alimenté par T-Mobile. Aucune information quant à une sortie mondiale, notamment en France.



Nous attendons avec impatience les premiers tests, afin de voir si oui ou non il est possible de se passer d'un iPhone au quotidien.