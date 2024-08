Apple TV+ : échec de la série Constellation, Apple refuse de signer une saison 2

Il est toujours frustrant de commencer une nouvelle série, d'accrocher à l'histoire et aux acteurs puis de se rendre compte quand on a terminé de regarder la première saison que la série ne sera pas renouvelée. Comme toutes les autres plateformes de streaming, Apple TV+ soumet le renouvellement de ses contenus à l'audience, si un programme n'arrive pas à atteindre ses objectifs, celui-ci ne sera pas renouvelé. C'est exactement ce qui se passe avec la série "Constellation".

Constellation est officiellement annulée

Le 21 février 2024, Apple dévoilait avec une grande fierté une nouvelle série de science-fiction : Constellation. Le service de streaming avait dévoilé pour l'occasion une bande-annonce spectaculaire qui avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.



Dans la saison 1 de cette série, on pouvait apercevoir les difficultés rencontrées par Jo à son retour sur Terre, où elle découvrait que des éléments clés de sa vie avaient disparu. Perturbée par ces absences mystérieuses, elle était déterminée à dénouer le fil de ce qui s'était réellement passé durant son absence. Tandis que Jo luttait pour retrouver ses repères et la vérité, la série explorait les thèmes de la mémoire, de la perte et de la rédemption, dans un contexte où la frontière entre la réalité et les souvenirs modifiés devenait de plus en plus floue.

Un succès dans les critiques des médias et des spectateurs

La série Constellation avait réussi à avoir de bonnes critiques en France, comme aux États-Unis. Quand on regarde la fiche AlloCiné de la série, on aperçoit que les médias français avaient accordé à la série d'Apple une note moyenne de 4/5 et que les spectateurs ont attribué une note de 3,7/5 sur un total de 314 notes !



Malheureusement, Apple ne se base pas sur les bons retours pour décider du renouvellement d'une série. En effet, l'entreprise fonctionne comme ses concurrents : si une série a des résultats mauvais ou moyens, celle-ci ne sera pas renouvelée et le budget alloué sera redistribué à d'autres contenus. Cette stratégie est présente pour générer davantage de souscriptions au service.



La série Constellation était créée et écrite par Peter Harness et réalisée par Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel, et Joseph Cedar. Au niveau de la production, on retrouvait Turbine Studios et Haut et Court TV.

Quels sont les autres contenus de science-fiction sur Apple TV+ ?

Si Constellation n'a pas su convaincre les abonnés Apple TV+ qui apprécient les contenus de science-fiction, heureusement d'autres séries de la même catégorie ont réussi.

On pense par exemple à For All Mankind qui est un succès incroyable depuis le lancement d'Apple TV+, Foundation qui a convaincu énormément d'abonnés qui se sont laissés embarquer das cette histoire passionnante ou encore Dark Matter qui fait des débuts très positifs.



Source