Apple refuse la saison 3 de la série « The Problem With Jon Stewart »

Apple TV+ n’est pas réputé pour être un service de streaming adepte des annulations de séries. Toutefois, la firme de Cupertino n’hésite pas à prendre des décisions parfois difficiles quand le programme ne convient plus. La série « The Problem With Jon Stewart » n’aura malheureusement pas de troisième saison.

Une nouvelle annulation de série Apple

La nouvelle du non renouvellement de “The Problem With Jon Stewart” pour une troisième saison sur Apple TV+ a laissé un vide. Selon Variety, la décision a été confirmée, marquant la fin d’une émission qui a offert une perspective intéressante sur des questions cruciales depuis 2021. L’aventure avait débuté à la suite d’un accord exclusif de plusieurs années entre Jon Stewart et la division streaming d’Apple. La première saison, avec son rythme de diffusion bi-hebdomadaire, a rapidement trouvé son public. La saison deux, avec une cadence hebdomadaire, a continué à engager les spectateurs dans des dialogues profonds.



Chaque épisode d’une heure plongeait dans un thème unique, souvent ancré dans les actualités nationales américaines, tout en mettant en lumière les efforts de plaidoyer de Stewart. De la mondialisation au changement climatique, en passant par le racisme et la régulation des armes à feu, “The Problem” n’a jamais hésité à plonger dans les eaux tumultueuses des débats contemporains.

Une source bien informée a mentionné que la fin du partenariat entre Stewart et Apple s’est faite en bons termes. Toutefois, des divergences sur les thèmes à aborder pour la troisième saison, notamment autour de l’intelligence artificielle et de la Chine, ont été rapportées par le New York Times.



Le retour de Stewart à la télévision avait été salué comme un gros coup pour Apple. Stewart, grâce à son humour incisif et son analyse en tant qu’animateur de “The Daily Show” sur Comedy Central pendant 16 ans, avait déjà laissé une empreinte indélébile dans le paysage médiatique.



“The Problem” était le premier projet télévisé de Stewart post-“The Daily Show”, un pas audacieux après avoir exploré, bien que brièvement, le domaine de l’animation avec HBO.