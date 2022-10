Top départ pour la saison 2 de "The Problem with Jon Stewart" sur Apple TV+

Le service de streaming Apple TV+ accueille la deuxième saison de l'émission de Jon Stewart sur l'actualité. "The Problem with Jon Stewart" revient ce vendredi pour analyser les questions d'intérêt national américain, avec l'aide d'un panel d'invités, devant un public en studio.

Un talk-show américain de retour

La première saison a abordé des questions telles que les soins médicaux aux vétérans, le contrôle des armes à feu et le changement climatique. La deuxième saison tentera d'apporter des réponses sur les questions de genre, de fiscalité, d'élections et bien plus encore. Des thèmes américains mais qui, par la force des choses, peuvent se retrouver en France par exemple.



Bien que Stewart se soit fait connaître en tant qu'animateur du Daily Show, "The Problem with Jon Stewart" adopte un ton différent - et un horaire différent. Il ne s'agit pas d'une émission quotidienne, ni même d'une émission hebdomadaire régulière. Les épisodes sont préenregistrés par lots et diffusés sporadiquement tout au long de l'année. Le premier épisode de la saison 2 est disponible en ce vendredi 7 octobre.

Comment regarder The Problem with Jon Stewart ?

"The Problem with Jon Stewart" est diffusé exclusivement sur Apple TV+. Pour le visionner, vous devez vous inscrire à Apple TV+ avec un identifiant Apple. Vous pouvez de bénéficier d'un essai gratuit de sept jours la première fois. Apple TV+ coûte 4,99 € par mois et est disponible dans le pack Apple One.



Vous pouvez accéder au service par le biais de l'application Apple TV disponible sur diverses plateformes, notamment l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV, la PlayStation, la Xbox, l'Amazon Fire Stick, les clés Roku, etc. Vous pouvez également regarder sur tous les appareils en utilisant le site tv.apple.com.



À date, Apple TV+ propose plus de 150 séries de télévision et films originaux. Parmi les premières à venir, citons la nouvelle série "Shantaram", le nouveau film "Raymond & Ray" et "Causeway" avec Jennifer Lawrence. Le nouveau film de Will Smith, "Emancipation", sera diffusé sur Apple TV+ en décembre.