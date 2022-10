Le film "Emancipation" avec Will Smith sortira en décembre sur Apple TV+

Après l'incident qui a eu lieu aux Oscars 2022 entre Will Smith et Chris Rock, Apple a hésité à sortir le film Emancipation avec Will Smith en acteur vedette. Finalement, le film sortira bien au cinéma le 2 décembre (uniquement aux États-Unis), puis sur Apple TV+, le 9 décembre.

Emancipation verra bien le jour

Avec le gigantesque investissement d'Apple pour acquérir les droits du film Emancipation et le casting qui a coûté très cher, Apple a pris la décision la plus logique pour l'avenir du film : aller vers une sortie dans les salles au cinéma ainsi que sur Apple TV+. En réalité, la firme de Cupertino a longuement hésité sur la suite qui allait être donnée à Emancipation, la direction d'Apple a (comme beaucoup monde) été choquée de la gifle de Will Smith envers le présentateur Chris Rock qui se chargeait de divertir les invités aux Oscars 2022.



Même si la plaisanterie de l'humoriste sur la femme de Will Smith n'était vraiment pas intelligente et plutôt humiliante, la réaction qu'a eue l'acteur n'est pas passée devant les millions de téléspectateurs qui regardaient attentivement la prestigieuse cérémonie de remises de prix.

Aujourd'hui, Apple considère que Will Smith a fait une erreur, mais qu'il est temps d'aller de l'avant. Supprimer la sortie d'Emancipation sous prétexte que l'acteur principal a été au cœur d'un scandale n'est pas la bonne solution pour les équipes Apple TV+, surtout que derrière cette production, on retrouve plusieurs années de travail et une grande équipe qui s'est mobilisée jour et nuit pendant une longue durée !



Emancipation sera le premier film de Will Smith après le scandale des Oscars. Les Américains pourront le voir au cinéma dès le 2 décembre puis le monde entier pourra y accéder dès le 9 décembre.



L'histoire abordera l'une des périodes sombres de notre histoire. Le film se basera sur une histoire vraie à l'époque des esclaves aux États-Unis, plus précisément en Louisiane.

Émancipation est basée sur une histoire vraie et suit un esclave en fuite qui tente d'échapper à la capture à travers la Louisiane, se dirigeant vers le nord pour rejoindre l'armée de l'Union. Une photo prise du dos de Peter a été rendue célèbre en 1864 après avoir été publiée comme preuve de la cruauté de l'esclavage en Amérique. Comme le note le rapport, cela a incité de nombreux Noirs libres à rejoindre l'armée de l'Union.

Aux commandes de ce film original Apple, on retrouve Will Smith, James Lassiter et Jon Mone à la production et à la réalisation, c'est Antoine Fuqua qui est connu pour le film La Rage au ventre ou encore Equalizer.

À l'occasion de cette annonce, Apple a publié la bande-annonce d'Emancipation sur Twitter et sur YouTube.

Découvrez dès maintenant les premières images du film.