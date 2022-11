Apple TV+ diffuse le trailer du film Emancipation avec Will Smith

Apple TV+ a publié aujourd'hui la bande-annonce officielle de son grand film de décembre, Emancipation. Le film, dans lequel joue Will Smith, devait être l'un des principaux candidats aux récompenses cette année, bien que la gifle du mari de Jada Pinkett Smith aux Oscars ait quelque peu entaché sa réputation et donc ses chances. Malgré la controverse, Apple est manifestement convaincu que le film sera un succès auprès du public, et a choisi de ne pas repousser sa date de sortie.

Un film fort à venir sur  TV+

Le film s'inspire de la vie du célèbre esclave Whipped Peter, dont les blessures causées par les fouets ont été photographiées et largement diffusées - ces images ont servi de symboles au mouvement abolitionniste visant à mettre fin à l'esclavage en Amérique.

Will Smith joue évidemment le rôle de Whipped Peter, le film décrivant son impossible voyage pour échapper à la captivité. Antoine Fuqua en est le réalisateur.

"Emancipation" raconte l'histoire triomphante de Peter (Will Smith), un homme qui s'échappe de l'esclavage, comptant sur son intelligence, sa foi inébranlable et son amour profond pour sa famille pour échapper à des chasseurs au sang froid et aux marais impitoyables de la Louisiane dans sa quête de liberté. Le film s'inspire des photos de 1863 de "Whipped Peter", prises lors d'un examen médical de l'armée de l'Union et publiées pour la première fois dans le Harper's Weekly. L'une des images, connue sous le nom de "The Scourged Back" (le dos fouetté), qui montre le dos nu de Peter mutilé par le fouet de ses esclavagistes, a contribué à renforcer l'opposition du public à l'esclavage.



Regardez la bande-annonce diffusée sur la page officielle du film Emancipation :

Le film sera diffusé en avant-première sur Apple TV+ le 9 décembre. Il sortira dans certains cinémas une semaine plus tôt, notamment pour pouvoir prétendre à des récompenses dans divers festivals.