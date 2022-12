Le film Emancipation sur l'esclavage avec Will Smith est disponible sur  TV+

Comme prévu, et après moultes rebondissements, Apple TV+ diffuse le tout nouveau film de la star Will Smith. En effet, Emancipation, c'est son nom, aurait pu terminer au placard après la gifle du mari de Jada Pinkett Smith adressée à Chris Rock aux Oscars d'avril dernier. Repoussé, le programme n'a finalement pas été annulé par Apple qui est manifestement convaincu du potentiel de cette histoire poignante.

Un film fort à découvrir sur  TV+

Le film s'inspire de la vie du célèbre esclave Whipped Peter qui a fui ses maîtres et dont les blessures causées par les fouets ont été photographiées et largement diffusées. Ces clichés ont d'ailleurs servi de symboles au mouvement abolitionniste visant à mettre fin à l'esclavage en Amérique.

© Apple TV+

Will Smith joue évidemment le rôle de Whipped Peter, le film décrivant son impossible voyage pour échapper à sa condition.

Émancipation est basée sur une histoire vraie et suit un esclave en fuite qui tente d'échapper à la capture à travers la Louisiane, se dirigeant vers le nord pour rejoindre l'armée de l'Union. Une photo prise du dos de Peter a été rendue célèbre en 1864 après avoir été publiée comme preuve de la cruauté de l'esclavage en Amérique. Comme le note le rapport, cela a incité de nombreux Noirs libres à rejoindre l'armée de l'Union.

Aux commandes de ce film original Apple, on retrouve donc Will Smith, mais aussi James Lassiter et Jon Mone à la production et à la réalisation, c'est Antoine Fuqua qui est connu pour le film La Rage au ventre ou encore Equalizer avec Denzel Washington.

Comment regarder Emancipation

Pour regarder Emancipation, il vous faut un abonnement à Apple TV+ à 4,99 euros ou un pack Apple One avec TV+, Musique, Arcade et iCloud+. Le service est disponible sur iPhone, iPod, iPad, Mac, Apple TV, téléviseurs connectés, consoles et plus encore. De plus, il y a deux mois offerts avec Will Smith.



Regardez la bande-annonce du nouveau programme original :