Apple et Netflix lâchent Will Smith après sa gifle aux Oscars 2022

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Les Oscars 2022 resteront inoubliables pour plusieurs raisons, notamment parce qu’Apple a remporté le prix du meilleur film avec CODA, une première pour un service de streaming. Mais aussi pour ce qui s’est passé pendant la soirée entre Will Smith et Chris Rock. Comme attendu, la gifle de Will Smith commence à avoir des répercussions, puisque Apple TV+ aurait abandonné les négociations pour le biopic de l'acteur.

La biographie de Will Smith ne sera pas sur Apple TV+

Comme le rapporte The Sun, des plateformes comme Netflix et Apple TV+ étaient intéressées par l'acquisition des droits d'un biopic de Will Smith basé sur son autobiographie à succès. Cependant, après les événements de la cérémonie des Oscars, les deux sociétés auraient "discrètement retiré" leurs offres pour travailler sur le projet, préférant investir sur d’autres acteurs phares.

Netflix et Apple+ ont discrètement retiré leurs offres pour un biopic de Will Smith et vont plutôt relocaliser les fonds et développer des idées originales de nouveaux acteurs noirs. Travailler avec Will est devenu une entreprise risquée. Ils prévoient maintenant de développer des idées avec des stars plus familiales comme Mike Epps et Michael B. Jordan.

Ce n’est pas encore confirmé par officiellement, mais Apple est connu pour ne pas vouloir être associé à une quelconque controverse. Pour ceux qui n'ont pas regardé les Oscars 2022, Will Smith a giflé Chris Rock au visage après que l'humoriste ait fait une blague sur l’alopécie de sa femme, une maladie qui provoque la chute des cheveux. La gifle a fait le tour du monde et a même poussé l’acteur / chanteur à s’excuser publiquement, avant de démissionner de l’académie des Oscars.

Il convient également de rappeler que Will Smith sera prochainement à l’affiche sur Apple TV+ avec le film "Emancipation", qui a déjà été tourné et dont la première devrait avoir lieu plus tard dans l'année.



Lors de la cérémonie des Oscars de 2022, le film d’Apple TV+ "CODA" a remporté le prix du meilleur film, ainsi que ceux du meilleur scénario adapté et du meilleur second rôle masculin (Troy Kotsur). Toutefois, étant donné que "CODA" n'a été acquis que par Apple et n'a pas été produit par la société, le film n'est pas disponible sur Apple TV+ sur tous les marchés. Il devrait même sortir au cinéma. CODA est d’ailleurs le remake de « La famille Bélier », un film français.