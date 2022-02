Apple reste l'entreprise la plus admirée dans le monde en 2022 d'après Fortune

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Actualité Apple

Julien Russo

1



Tout ce qui concerne Apple est synonyme de réussite et de leadership, comme en témoigne encore cette année le classement de l'entreprise la plus admirée dans le monde. Avec l'aide de plus de 3700 cadres, analystes et directeurs, le média Fortune propose tous les ans le classement des entreprises qui représentent la perfection aux yeux de cette catégorie de personnes !

Apple est encore numéro 1

Mais qui arrêtera Apple ?

Depuis 2007, la firme de Cupetino se positionne à la première place du classement des entreprises les plus admirées dans le monde et ça ne semble pas bouger, malgré la concurrence comme Amazon et Microsoft qui n'attendent que de passer devant Apple !



En 2022, le classement est assez inhabituel puisqu'on retrouve de nouveaux acteurs qui ne sont pas là normalement, c'est le cas par exemple de Pfizer qui occupe la quatrième place. Pas très connue par le grand public avant la pandémie Covid-19, l'entreprise est aujourd'hui populaire pour avoir proposé l'un des premiers vaccins contre la Covid-19.

Le média Fortune remarque que les sociétés de technologies sont omniprésentes dans le classement des entreprises les plus admirées dans le monde :

Tout comme elle domine notre économie, la Big Tech domine désormais le classement annuel de Fortune sur la réputation des entreprises. Pour la troisième année consécutive, Apple, Amazon et Microsoft occupent respectivement la première, la deuxième et la troisième place, d'après notre sondage réalisé auprès de quelque 3 700 cadres, directeurs et analystes d'entreprise. C'est la quinzième année consécutive qu'Apple occupe la première place, un couronnement approprié pour l'entreprise ayant la plus grande valeur au monde.



Pendant qu'une pandémie mondiale entrait dans sa troisième année, les entreprises en première ligne de la bataille médicale ont gagné en respect. Pfizer, qui a codéveloppé l'un des vaccins COVID-19 les plus efficaces, s'est hissée à la quatrième place, apparaissant sur notre liste des étoiles pour la première fois en 16 ans. Et Danaher (n° 37), dont les tests COVID et les équipements de développement de médicaments sont des outils essentiels dans la lutte contre le nouveau coronavirus, a fait son entrée dans le top 50.

Le TOP 10

Place Entreprise 1 Apple 2 Amazon 3 Microsoft 4 Pfizer 5 Walt Disney 6 Berkshire Hathaway (société d'investissement) 7 Alphabet 8 Starbucks 9 Netflix 10 JPMorgan Chase

Comme dit plus haut, le TOP 3 ne change pas par rapport au classement de 2021. Pfizer arrive à la 4e position alors que l'entreprise pharmaceutique américaine était absente du TOP 10 en 2021. Walt Disney descend d'une place, Starbucks chute violemment de 3 places et JPMorgan Chase se retrouve à la 10e position tandis que l'année dernière, c'était le géant américain Costco.



Source