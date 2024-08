Apple : entreprise la plus admirée au monde depuis 17 ans

Pour la 17ᵉ année consécutive, Apple est l'entreprise la plus admirée au monde selon le classement du magazine Fortune. Une première place logique tant la marque est reconnue et aimée dans le monde entier, bien qu'elle ne soit pas parfaite.

Apple fascine

Fortune, deuxième magazine d'économie américain le plus ancien après Forbes (1930), a publié son classement annuel des entreprises les plus admirées de la planète. Pour la 17ᵉ année consécutive, c'est Apple qui termine à la première place de la liste. Microsoft est second tandis qu'Amazon est troisième.



Pour réaliser ce classement, Fortune démarre avec une liste de 1500 entreprises dont 1000 sont américaines et 500 sont étrangères. Le critère commun à toutes ces entreprises, c'est un revenu annuel minimum de 10 milliards de dollars.

Une liste rapidement réduite à 600 sur le critère une fois de plus des revenus et confiée à 3 700 cadres, administrateurs et analystes. Ces personnes ont pour mission d'évaluer chaque nominé sur divers critères comme sa valeur d'investissement, l'éco-responsabilité ou encore sa gestion financière.



Apple sort en tête sur plusieurs thèmes dont la solidité financière, la compétitivité à l'international, la responsabilité sociale… Une première place obtenue avec une note finale de 8.19, légèrement en baisse par rapport au 8.65 de l'année dernière. Indétrônable.



Via