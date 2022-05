Tim Cook est-il le patron le mieux payé ? Fortune 500 nous dévoile son classement !

À la tête d'Apple depuis le 24 août 2011, Tim Cook est sans cesse félicité pour les bonnes décisions qui sont prises et qui permettent à l'entreprise d'atteindre des sommets. Vu les chiffres d'affaires phénoménaux que réalise Apple, il serait logique que Tim Cook soit le patron le mieux payé en 2021 ? D'après Fortune 500, ce n'est pas le cas !

Tim Cook est le deuxième patron le mieux payé en 2021

Le célèbre magazine Fortune aux États-Unis a dévoilé dans la nuit le classement des dirigeants d'entreprises qui ont gagné le plus d'argent au cours de l'année dernière.

Ces données toujours très précises permettent de savoir quel PDG reçoit la plus grosse fiche de paie et lequel a le plus gros portefeuille d'actions boursières.



Selon Fortune, c'est Elon Musk qui a été le mieux payé en 2021, le PDG et fondateur de Tesla et SpaceX a enregistré une rémunération d'une valeur totale de... 23,5 milliards de dollars. Fortune affirme que Musk a exercé certaines options d'achat d'actions Tesla attribuées en 2018, ce qui explique ce gain impressionnant.



En seconde position, on retrouve Tim Cook avec un revenu de 770,5 millions de dollars, le dirigeant d'Apple arrive à une telle somme grâce à une subvention d'actions obtenues suite à ses 10 ans au poste de CEO.

Pour rappel, l'accord de départ (après le retrait de Steve Jobs), c'était de récompenser la fidélité par palier d'années, plus Tim Cook reste à son poste, plus il reçoit d'actions boursières à très fortes valeurs.

Voici le commentaire de Fortune au sujet de Tim Cook :

Son incroyable paquet de rémunération peut être justifié par la performance boursière d'Apple sous Cook : la valeur marchande de la société de technologie pendant son mandat a augmenté de 2,2 billions de dollars. Apple se classe 3 au classement Fortune 500. La société a été confrontée à des défis en raison de la pénurie mondiale de puces, mais a commencé avec succès à fabriquer l'équipement en interne. Apple a terminé l'année avec des bénéfices gargantuesques de 95 milliards de dollars, surpassant toutes les autres entreprises américaines sur ce front.

Pour la suite du classement, on retrouve exclusivement des patrons de grandes entreprises américaines :

En troisième place, il y a Jensen Huang le cofondateur de NVIDIA, il gagne 561 millions de dollars .

le cofondateur de NVIDIA, il gagne . À la quatrième place, on remarque la présence de Reed Hastings , le PDG et cofondateur du service de streaming Netflix empoche la coquette somme de 453,5 millions de dollars .

, le PDG et cofondateur du service de streaming Netflix empoche la coquette somme de . À la cinquième place, on retrouve Leonard Schleifer, le patron de Regeneron Pharmaceuticals, une grande entreprise de biotechnologie américaine basée à Tarrytown dans le comté de Westchester aux États-Unis. Schleifer a gagné 452,9 millions de dollars.

Le TOP 10 du classement de Fortune 500 ne compte que des PDG d'entreprises américaines, on n’identifie aucun dirigeant français ni même européen.



