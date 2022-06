Uber dévoile le classement des objets insolites oubliés par les clients en 2022

S'il arrive fréquemment qu'une personne oublie un bagage dans les transports en commun, il se passe exactement le même phénomène en taxi et donc en Uber. La société de VTC la plus connue au monde vient de dévoiler son top 10 des objets insolites, oubliés dans les voitures des chauffeurs par des clients en 2022.

C'est fou ce qu'on oublie en Uber

Du côté de Paris, on note la présence d'une mallette de faux billets, d'un appareil auditif ou encore d'un déambulateur. Dans ce classement, on retrouve également une tête à coiffer, un bulletin de paie, un chèque d'un montant de 328 € ou encore une table de mixage !



Pour la partie plus classique et plus fréquente, on note la présence du smartphone, du portefeuille ou encore des clés. Uber révèle que c'est le week-end, en fin de matinée, que les clients sont les plus étourdis, sûrement à cause du relâchement de la pression après une semaine de travail intensive, ou une sortie arrosée.

Malgré sa grande population, Paris n'est pas la ville la plus étourdie. En première place, on retrouve la ville de Nantes, championne de l'oublie pour la deuxième année consécutive. La capitale se classe "seulement" 14ᵉ.



Plus sympathique, certains objets oubliés permettent de comprendre que l'on commence à revivre normalement après cette séquence interminable de pandémie. Contrairement à l'année précédente ou les objets médicaux comme les ordonnances, les masques... étaient fréquemment présents dans la case oublie", les objets liés à des monuments comme le Louvre, la Tour Eiffel ou encore Disneyland Pairs permettent de comprendre que les usagers reprennent goût à la vie et aux activités.



Dans d'autres pays, le classement n'est pas en reste avec par exemple un seau de bave, une boîte de caviar de 500g, une tortue brune, un bâillon ou encore des cendres d'animaux domestiques...

Comment retrouver un objet perdu en Uber

Précision importante, s'il vous arrive un jour d'avoir oublié un objet dans le Uber, rendez-vous sur l'application dans l'onglet "mes courses" afin de cliquer sur la course en question et de déclarer un objet perdu, oublié dans le véhicule. Vous pourrez bien évidemment le récupérer par la suite. Pour vous aider, voici une vidéo explicative :