Apple nous dévoile une information inédite grâce à la loi européenne DSA

Qui dit nouvelle loi européenne dit nouvelle façon de procéder. Apple vient justement de mettre en ligne son nouveau rapport sur le nombre d'utilisateurs de sa boutique d'applications pour chaque pays. Des chiffres jamais révélés jusqu'à maintenant.

30 % des français ont un appareil Apple

La nouvelle loi européenne DSA est active depuis ce vendredi 25 août 2023. C'est donc le moment choisi par Apple pour dévoiler son nouveau rapport sur les bénéficiaires de la loi européenne sur les services numériques (DSA).



Via cette publication, la firme de Cupertino nous révèle une information inédite et inconnue jusque-là, à savoir le nombre d'utilisateurs européens de l'App Store pays par pays. C'est officiel, 24 millions d'utilisateurs français utilisent l'App Store chaque mois. Avec environ 68 millions d'habitants, on peut donc estimer qu'un Français sur trois utilise l'App Store et donc possède un appareil Apple.

La France est le deuxième pays le plus actif, juste derrière l'Allemagne et ses 27 millions d'utilisateurs actifs mensuels. La troisième place est occupée par l'Italie avec ses 14 millions d'utilisateurs, suivie par l'Espagne et ses 11 millions. Tous les autres sont en dessous des 10 millions.



Précisons que les chiffres indiqués ci-dessus concernent l'App Store sur toutes les plateformes, à savoir l'iPhone, l'iPad, le Mac ou encore l'Apple Watch et l'Apple TV. Une information importante qu'Apple n'oublie pas de souligner.



Avec plus de 45 millions de bénéficiaires actifs mensuels au sein de l'Union européenne, Apple se retrouve dans l'obligation de dévoiler ces chiffres précis. La pomme voulait faire la distinction entre l'App Store principal (iOS) et les autres, ce qui n'est pas prévu par le DSA.