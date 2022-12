Dans quel pays trouve-t-on la 5G la plus performante ? Ookla dévoile le classement !

La 5G, c'est le dernier standard mobile qui permet d'obtenir des débits descendants plus rapides sur les smartphones compatibles. Aujourd'hui, quasiment tous les opérateurs dans le monde proposent des forfaits et un réseau 5G, cependant, ce n'est pas la même 5G partout à cause des fréquences. Certains opérateurs vont utiliser celles qui sont les plus performantes, d'autres vont vouloir faire des économies en recyclant les fréquences de la 4G !

La Corée du Sud et les Émirats arabes unis sont parmi les bons élèves

Dans son étude la plus récente sur l'état de la 5G dans le monde, Ookla a examiné la disponibilité, les performances par nation, les performances globales, et plus encore. Sans grande surprise, la France n'apparaît pas dans les 10 premiers pays qui offrent les meilleures vitesses en 5G, on retrouve essentiellement des pays qui ont commencé le déploiement du dernier standard mobile bien avant la France !



Au troisième trimestre de 2022, les tests de débits réalisés sur Speedtest by Ookla en 5G partout dans le monde ont permis de révéler une moyenne de 168,27 Mbps en descendant et 18,71 Mbps en montant. Le débit descendant est 1% plus rapide comparé au même trimestre en 2021 et le débit montant est 12% plus lent comparé à la même période l'année dernière.

Les opérateurs semblent tout miser sur le débit descendant en oubliant un peu les besoins de leurs abonnés vis-à-vis du débit montant.

Speedtest explique dans son rapport :

La 5G n'est plus une nouvelle technologie, cependant, les consommateurs de nombreux pays attendent toujours de voir tous les avantages de la 5G (ou même de se connecter à la 5G tout court). Nous avons examiné les données des résultats Speedtest Intelligence® du troisième trimestre 2022 pour voir comment les performances de la 5G ont évolué depuis l'année dernière, où les vitesses de téléchargement sont les plus rapides au niveau des pays, et comment les technologies satellitaires offrent des options supplémentaires pour se connecter. Nous avons également examiné les pays qui ne disposent pas encore de la 5G pour comprendre où les consommateurs constatent des améliorations en matière d'accès 4G LTE

Parmi les pays où on identifie les meilleures vitesses de téléchargement en 5G, on retrouve la Corée du Sud. Le pays natal de Samsung était premier au troisième trimestre de 2022 et l'est aussi en 2022. Les investissements des opérateurs sud-coréens dans la 5G ont toujours été spectaculaires, ils n'hésitent pas une seule seconde à investir dans les fréquences qui augmenteront le plus les débits descendants. Cette prouesse se ressent dans le classement des pays qui offrent les meilleurs débits.

Pour ce troisième trimestre de 2022, Speedtest by Ookla déclare qu'il n'y a que la Corée du Sud et les Émirats arabes unis qui proposent des débits descendants moyens supérieurs à 500 Mbps, un exploit quand on observe les autres pays qui sont parfois bien loin de la barre des 500 Mbps !

Qu'est-ce que donne le classement des pays qui offrent la meilleure couverture 5G ?

Ookla s'est aussi intéressé à la couverture. Avoir des bons débits 5G, c'est bien, mais avoir accès à un grand réseau dans les grandes comme les petites villes, c'est mieux.

Les États-Unis arrivent à la première position des pays qui proposent la meilleure couverture 5G à leurs citoyens sur la base des utilisateurs de téléphones compatibles avec la 5G. Le taux de disponibilité de la 5G est de 54,3%. Chypre arrive en seconde position avec 47,7% et la Corée du Sud ferme ce TOP 3 avec 34,5% de disponibilité.

La France se trouve à la 9e place avec un taux de disponibilité de la 5G à 19,3%. N'oublions pas qu'on prend en compte la couverture, mais aussi la base des utilisateurs de téléphones compatibles 5G !



Globalement, les résultats sont assez négatifs pour la France, les débits 5G ne nous permettent même pas de nous placer dans le TOP 10 des pays qui offrent les meilleurs débits de téléchargement. On peut aussi remarquer l'absence de nos voisins européens dans ce même classement, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la Belgique ou encore la Suisse, aucun ne propose une moyenne satisfaisante pour le débit de téléchargement.

Source