Spotify dévoile la liste des pays concernés par l'augmentation tarifaire dès aujourd'hui

Comme nous l'avait mentionné le Wall Street Journal il y a 72 heures, Spotify vient d'augmenter les tarifs de ses abonnements aux États-Unis depuis aujourd'hui. Les récentes informations communiquées par Spotify montrent que cette hausse tarifaire ne concerne pas que l'abonnement individuel, mais tous les abonnements et touche également beaucoup de pays.

Spotify augmente ses prix

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Spotify qui espéraient que le service de streaming ne s'aligne pas sur les récents prix d'Apple Music et d'Amazon Music, le géant suédois vient d'annoncer une hausse tarifaire aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs pays à travers le monde. L'entreprise présente cette décision comme étant une nécessité pour continuer l'innovation :

Le paysage du marché a continué d'évoluer depuis notre lancement. Afin de pouvoir continuer à innover, nous modifions nos prix Premium sur un certain nombre de marchés à l'international.

La nouvelle grille tarifaire

Qu'on se rassure, la hausse tarifaire est loin d'être catastrophique, on remarque une évolution de quelques euros avec une stratégie bien précise. On constate 1€ en plus pour les personnes qui utilisent individuellement leur compte et 2€ en plus pour les abonnements qui sont partagés.

Voici ce que ça donne :

Abonnement Avant Maintenant Spotify Premium Étudiant 4,99€ 5,99€ Spotify Premium Solo 9,99€ 10,99€ Spotify Premium Duo 12,99€ 14,99€ Spotify Premium Famille 14,99€ 16,99€

La nouvelle tarification que vous voyez ci-dessus sera prélevée dès votre prochain cycle de facturation si vous êtes abonné à Spotify. Pour les nouveaux abonnements, c'est immédiat, aucune possibilité de profiter des anciens tarifs. Les États-Unis sont concernés, mais aussi les pays suivants :

Andorre

Albanie

Argentine

Autriche

Australie

Bosnie-Herzégovine

Belgique

Bulgarie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica

Chypre

Danemark

Équateur

Estonie

Espagne

Finlande

France

Royaume-Uni

Grèce

Guatemala

Hong Kong

Croatie

Indonésie

Irlande

Israël

Islande

Italie

Lituanie

Luxembourg

Lettonie

Monaco

​​​​​À l'heure actuelle, nous avons relevé une hausse des prix chez Apple Music, Spotify, Deezer, Napster et Amazon Music qui sont tous à 10,99€/mois minimum (hors forfait étudiant). Les services qui sont toujours à 9,99€/mois pour leur forfait premium individuel sont : Tidal et YouTube Music.



