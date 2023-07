Spotify dévoile une forte augmentation du nombre d’abonnés à ses offres

Avec l’arrivée d’Apple Music il y a plus de 6 ans, on avait pu se dire que le nouveau service de streaming allait progressivement grignoter la part de marché du leader du secteur : Spotify. Finalement, il n’en est rien, le service de streaming suédois semble être intouchable, c’est en tout cas ce qui se reflète dans le nombre d’abonnés mensuels, Spotify ne cesse d’attirer de nouveaux utilisateurs partout dans le monde !

Spotify est très en forme

Spotify a annoncé une forte croissance du nombre d'abonnés au deuxième trimestre de 2023, les chiffres publiés par l'entreprise montrent une tendance à la hausse aussi bien pour les utilisateurs gratuits que payants. Spotify a dépassé ses propres prévisions pour le trimestre en cours, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de nombre d'abonnés. Le total d'abonnés payants a connu une croissance impressionnante de 27%, pour atteindre 220 millions, un nouveau record. De même, les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 17% pour atteindre 551 millions. Quant au chiffre d'affaires, il a augmenté de 11% pour atteindre 3,2 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars).



Malgré ces résultats prometteurs, l'entreprise reste en perte. Les pertes ont même doublé par rapport à l'année précédente, Spotify ayant enregistré une perte nette de 302 millions d'euros ce trimestre, contre une perte de 125 millions d'euros l'année précédente.

L'entreprise indique que cette situation s'explique par sa stratégie actuelle, qui privilégie la croissance à la rentabilité. Cependant, aucun plan clair pour atteindre la rentabilité n'a été présenté, une chose qu’aurait bien apprécié les investisseurs qui commencent à s’inquiéter de la situation. À noter quand même que la majeure partie des revenus de l'entreprise est versée aux labels de musique, le solde étant consommé par les coûts d'exploitation et de marketing. La récente augmentation des prix dans plus de 50 pays pourrait aider à améliorer la rentabilité de l'entreprise, mais pas suffisamment pour éviter les pertes. La question de la rentabilité de Spotify reste donc en suspens.



Par ailleurs, Spotify semble à la traîne par rapport à ses concurrents comme Apple Music et Amazon Music, en termes d’audio sans perte et d'audio spatial. Cela pose un défi supplémentaire à l'entreprise de streaming qui cherche à se différencier dans un marché de plus en plus saturé.

