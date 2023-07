Spotify : augmentation tarifaire à venir la semaine prochaine aux US, après en France ?

Le marché du streaming audio a toujours rencontré des difficultés à afficher une rentabilité. Un abonnement à 9,99€/mois avec les artistes à payer et les différents frais qui s’ajoutent, ce n’est pas toujours facile d’en tirer un bénéfice surtout en période d’inflation. Après Apple Music qui a augmenté son prix de 1€ par mois, c’est au tour de Spotify d’enclencher une hausse de prix.

Spotify à 10,99$ au lieu de 9,99$ dès la semaine prochaine

Selon une information exclusive obtenue par le Wall Street Journal, Spotify s'apprête à augmenter le tarif de son abonnement mensuel aux États-Unis. Ce changement tarifaire va concerner uniquement les abonnés du niveau premium sans publicité. Actuellement à 9,99 $, le tarif de l'abonnement Spotify Premium va passer à 10,99 $ par mois, soit une augmentation d'un dollar. Cette évolution tarifaire qui paraît modeste à première vue, s'inscrit néanmoins dans une tendance plus large observée dans l'industrie du streaming musical.

En effet, cette hausse de tarif chez Spotify suit une décision similaire prise par Apple Music et Amazon Music. Les abonnés de ces services de streaming ont vu leurs tarifs augmenter, un changement de position lié à l'augmentation des coûts de licence. Cette participation financière mensuelle supplémentaire imposée aux abonnés a permis une meilleure rémunération aux artistes et auteurs-compositeurs.



Des sources bien informées suggèrent que d'autres marchés pourraient bientôt suivre la nouvelle grille tarifaire mise en place par Spotify aux États-Unis. La France sera-t-elle le prochain pays sur la liste ? Vu la quantité d’augmentation tarifaires qu’on a eu ces derniers mois et années, il y a de fortes chances qu’on n’y échappe pas.