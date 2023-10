Netflix : nouvelle augmentation des tarifs à venir aux États-Unis (puis en France ?)

Grâce à son immense catalogue et ses créations originales incontournables, Netflix a pris une certaine confiance ces dernières années, c'est en partie pour cela que le service de streaming a osé supprimer le partage de compte gratuit et augmenter ses prix à plusieurs reprises. Selon un récent rapport, une énième évolution tarifaire va avoir lieu. Pour l'instant, ce sont les États-Unis et le Canada qui sont concernés, mais ça se poursuivra à coup sûr dans le reste du monde.

Netflix va augmenter les prix de ses abonnements

L'impact de la récente grève des acteurs hollywoodiens continue de se faire sentir dans l'industrie du divertissement. Selon une révélation du Wall Street Journal, Netflix envisage d'augmenter ses tarifs suite à l'accord éphémère de cette grève. Bien que la date précise de la fin de la grève demeure inconnue, une entente provisoire a été annoncée la semaine dernière entre la Writers Guild of America et les studios de production, ouvrant ainsi la voie à la reprise des négociations avec la Screen Actors Guild, en grève depuis juillet.



Netflix prévoit de rendre publique l'augmentation des tarifs "quelques mois après" la fin de la grève. Les premières hausses seront appliquées aux États-Unis et au Canada, mais des abonnements similaires sont également en cours de préparation pour d'autres pays dans le monde. Cet accord provisoire marque une victoire pour les acteurs et les scénaristes, proposant des augmentations du salaire minimum, des protections contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, des compensations et des garanties durant les phases de développement avant l'approbation, ainsi qu'une nouvelle structure de bonus.

Ce n'est pas la première fois que Netflix ajuste ses tarifs. En octobre 2022, une augmentation avait déjà été annoncée en France. L'abonnement "Essentiel" passait de 7,99€ à 8,99€/mois, l'abonnement "Standard" passait de 11,99€ à 13,49€/mois et l'abonnement "Premium" passait de 15,99€ à 17,99€/mois. Curieusement, quelques mois plus tard, Netflix a introduit un abonnement financé par la publicité, au tarif de 5,99€ par mois, peut-être en réponse à la réaction des consommateurs face à l'augmentation précédente.



Cette énième augmentation des tarifs chez Netflix et chez d'autres services de streaming légaux pourrait encourager une augmentation des téléchargements et du streaming illégaux. Les consommateurs, face à des tarifs d'abonnement plus élevés, pourraient se tourner vers des alternatives illégales pour satisfaire leur soif de contenu. Ceci engendre des questions sur l'équilibre entre le maintien d'une structure tarifaire juste pour soutenir les créateurs et l'industrie (ce qui est important) et la fourniture d'un accès abordable au contenu pour les abonnés. Trouver le juste milieu semble difficile en 2023 pour les principaux acteurs du streaming légal !

