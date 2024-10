Spotify : augmentation générale des prix à venir, la France aussi touchée ?

Il est bien loin le temps où on trouvait un forfait individuel pour seulement 9,99€/mois, aujourd'hui, la majorité des services de streaming ont dépassé la barre symbolique des 10€. Alors que nous attendons une hausse de prix en France à cause d'une nouvelle taxe du gouvernement, Spotify va augmenter ses prix au cours du mois pour couvrir le coût supplémentaire des livres audio.

Spotify devrait annoncer sous peu une nouvelle augmentation tarifaire

Selon un récent rapport de Bloomberg, Spotify s'apprête à annoncer une nouvelle augmentation de prix dans plusieurs pays à travers le monde avant la fin du mois d'avril. Ce sera la deuxième hausse de prix en seulement 1 an, la première était pour amortir la hausse de la rémunération des labels et la seconde sera directement en lien avec les récentes ambitions de Spotify sur les livres audio.



Depuis plusieurs mois, Spotify propose dans de nombreux pays les livres audio, une nouvelle stratégie pour générer plus d'abonnements et maintenir l'attention des utilisateurs plus longtemps sur l'application. Sans surprise, cet argument supplémentaire (que n'a pas la majorité des concurrents) à un coût. Spotify investit désormais dans des accords avec les éditeurs, certaines plateformes de distribution et directement avec les auteurs.

Refusant catégoriquement de prendre en charge cette nouvelle dépense pour les livres audio, Spotify a décidé de répercuter ce coût sur l'abonnement que vous payez tous les mois. Même si vous n'avez jamais écouté un livre audio à partir de votre compte, vous aurez une augmentation de 1 à 2€ (selon votre abonnement) dans les mois à venir.



Heureusement, Spotify a conscience que cela va créer du mécontentement et une masse de résiliations. Selon le rapport, cette situation sera temporaire, car peu de temps après le changement de tarification, les abonnés qui ne veulent pas d'un accès aux livres audio pourront basculer vers un abonnement légèrement moins cher qui ne comprendra que le streaming musical.



Pour le moment, l'indiscrétion qui mentionne ce changement précise que Spotify appliquera cette hausse de prix en priorité au Royaume-Uni, au Pakistan et en Australie, les utilisateurs basés aux États-Unis suivront avant les vacances d'été. D'autres pays auront aussi cette hausse tarifaire au cours du mois d'avril. Est-ce que la France y fera partie ? Pour l'instant, personne ne sait, mais si cela se confirmait pour nous, ça ferait 2 hausses de prix consécutives, car Spotify est contraint d'augmenter ses prix en France suite à une taxe du gouvernement d'Emmanuel Macron sur les services de streaming.



