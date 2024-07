Amazon pourrait bientôt faire payer l'utilisation d'Alexa

Que ce soit Siri, Google Assistant ou encore Alexa, nos assistants vocaux préférés vont prendre une nouvelle dimension dans les prochains mois. En effet, l'intelligence artificielle qui a frappé de plein fouet les traditionnels chatbots va évoluer vers les assistants vocaux afin que ces derniers puissent répondre à plus de requêtes. Si on sait déjà (grâce à des rumeurs) qu'Apple présentera un Siri boosté à l'IA générative au cours de la WWDC 2024, on apprend aujourd'hui grâce au média Business Insider qu'Amazon prépare aussi sa transition, mais celle-ci risque d'être... payante !

Alexa pourrait bientôt devenir payante

Selon un récent rapport, Amazon développe en ce moment une nouvelle version payante de son assistant vocal Alexa, baptisée "Alexa Plus". Cette évolution pourrait marquer un tournant dans l'utilisation de l'IA pour les assistants vocaux, promettant des capacités comparables à celles de ChatGPT en matière de traitement du langage naturel. Cependant, ce développement ne se fait pas sans heurts, des tensions internes émergent au sein d'Amazon, alimentées par le scepticisme des employés quant à la réceptivité du marché à un assistant vocal payant. Beaucoup craignent que cette nouvelle direction provoque la fuite des clients vers des enceintes connectées concurrentes comme le HomePod.

De plus, les premiers retours sur les performances de "Alexa Plus" révèlent des problèmes majeurs, les réponses de l'assistant sont souvent longues et imprécises et il peine à gérer des demandes complexes impliquant plusieurs services. La date de lancement prévue pour "Alexa Plus" est fixée au 30 juin, mais cette échéance est entourée d'incertitudes, principalement en raison des nombreux défis techniques restants à surmonter.



Le secteur des assistants intelligents est hautement compétitif, avec des géants tels que Google et Apple injectant des milliards dans le développement de ces technologies. Jusqu'à présent, ces investissements n'ont pas généré de revenus significatifs. L'adoption d'un modèle payant pour "Alexa Plus" pourrait être une stratégie audacieuse pour Amazon. Si cette approche réussissait, elle pourrait transformer le modèle économique des assistants vocaux, ouvrant la voie à de nouvelles sources de revenus à long terme. Toutefois, le succès de cette initiative dépendra largement de la réaction des consommateurs face à un changement aussi radical.