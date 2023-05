Le HomePod mini lancé au Danemark, pas de HomePod mini 2 à l'horizon

Apple a commencé à vendre le HomePod mini ainsi que le HomePod de deuxième génération au Danemark, après avoir lancé ses enceintes à Singapour le mois dernier, et dans les autres pays scandinaves fin 2022. En France, les enceintes ont été commercialisées dès le début, en même temps que les États-Unis.

Trois ans plus tard pour le mini

Apple a d'abord lancé le HomePod mini en octobre 2020 dans quelques pays, et l'enceinte et n'a pas reçu de mises à jour matérielles majeures depuis, mais de nouvelles options de couleur ont été introduites en novembre 2021 et le capteur de température et d'humidité de l'enceinte a été activé début 2023. Le lancement du HomePod mini au Danemark est une bonne nouvelle pour les clients danois, mais il exclut logiquement le lancement d'un nouveau modèle dans un avenir proche. Le HomePod mini 2 n'est donc pas à l'ordre du jour.

Le HomePod 2

Pour mémoire, Apple avait abandonné le HomePod de taille normale en 2021, mais l'entreprise a présenté un HomePod 2 en janvier. Le nouveau HomePod présente un design similaire à celui de l'enceinte intelligente originale, avec une surface tactile rétroéclairée plus grande et quelques autres améliorations comme un câble amovible. Malgré deux tweeters en moins, les testeurs ont trouvé que le nouveau HomePod émettait pratiquement le même son que l'original. Malgré tout, les maigres nouveautés ont laissé sur leur faim une partie des utilisateurs.



Retrouvez notre comparatif entre HomePod 1, HomePod 2 et HomePod mini.