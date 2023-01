Comparatif : HomePod 1, HomePod 2 et HomePod mini

Très demandé, voici le comparatif entre les trois générations de HomePod : le HomePod 1, le HomePod 2 et le HomePod mini.



En 2018, Apple a présenté le premier HomePod. Vendu 349 euros, il était bien plus cher que ses rivaux et, malgré un son de qualité ainsi qu'une baisse de prix à 329 euros, il n'a jamais réussi à convaincre. C'est pourquoi, à l'automne 2020, le HomePod mini a fait ses débuts avec un prix plus abordable de 99 €, poussant le premier HomePod à la retraite en mars 2021. Le "mini" cartonne toujours, bien qu'il ne possède pas un son aussi puissant et qu'il ne soit pas compatible Dolby Atmos.

Apple a attendu 2023 pour relancer le "gros" HomePod avec une deuxième génération qui inclut la prise en charge de Thread et Matter, un capteur de température/humidité, une puce S7 mise à jour et un changement de design très mineur. Le tout pour le même prix qu'avant.

Il est temps de rentrer dans le vif du sujet, pour voir comment se comparent les trois enceintes intelligentes actuellement vendues par Apple.

Comparatif de la gamme HomePod en 2023

Audio

En ce qui concerne les principales fonctionnalités audio du HomePod 2, il n'y a pas beaucoup de différences avec le HomePod original. Les deux modèles différents par les fonctionnalités intelligentes, la connectivité et les capteurs.

La seule différence de qualité sonore mentionnée par Apple est que l'audio computationnel est maintenant "avancé" avec la détection du système pour le réglage en temps réel, alors que le HomePod original et le HomePod mini ont une version plus basique.

HomePod 2 HomePod 1 HomePod mini Spatial Audio (Dolby Atmos) ✅ ✅ ⛔️ Calibrage dans la pièce ✅ ✅ ⛔️ Beamforming ✅ ✅ ⛔️ Paire stéréo (uniquement entre même modèle) ✅ ✅ ✅ Ajustement en temps réel Audio computationnel avancé avec détection du système pour le réglage en temps réel L'audio informatique pour le réglage en temps réel L'audio informatique pour le réglage en temps réel Multiroom AirPlay ✅ ✅ ✅ Home Cinema avec Apple TV 4K ✅ ✅ ✅ Correction des basses auto ✅ ✅ ⛔️

Connectivité

C'est là que le HomePod 2 commence à se démarquer de l'original. Le nouveau haut-parleur intelligent prend en charge les protocoles Matter et Thread, intègre une puce S7 et une puce U1 pour améliorer les transferts d'iPhone, ainsi qu'un capteur de température/humidité comme le HomePod mini, activé avec iOS 16.3.



Le HomePod 2 et le HomePod mini sont également équipés de la reconnaissance sonore, comme l'iPhone, qui devrait arriver au printemps avec iOS 16.4.

HomePod 2 HomePod 1 HomePod mini HomeKit + Siri ✅ ✅ ✅ Thread/Matter ✅ ⛔️ ✅ WiFi 802.11n 802.11ac 802.11n Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Puce U1 ✅ ⛔️ ✅ Processeur S7 A8 S5 Reconnaisse des sons ✅ ⛔️ ✅ Capteur température et humidité ✅ ⛔️ ✅ Intercom ✅ ✅ ✅

Le panneau tactile sur le dessus du HomePod 2 a été également retravaillé, il ressemble à celui du HomePod mini, mais la différence n'est pas énorme.



En revanche, vous remarquerez qu'Apple a rétrogradé la puce WiFi de 802.11ac à 802.11n, et qu'il ne gère pas le Bluetooth 5.3. Peut-être parce-que cette technologie n'est utilisée que pour l'installation, pas pour la lecture de musique.

Micros et haut-parleurs

Il y a quelques ajustements également du côté des haut-parleurs et des micros. Tout d'abord, Apple laisse entendre que le woofer à haute excursion est plus grand. Le nouveau HomePod possède un woofer de 4 pouces, alors que la taille de l'original n'a jamais été révélée révélée par la firme.



Parmi les autres changements, le tweeter à 7 rangées de l'original est simplifié à 5 pour le HomePod, et les micros de champ lointain sont également réduits de 6 à 4. Espérons que le son ne perde pas en qualité.

HomePod 2 HomePod 1 HomePod mini Woofer Boomer à haute excursion de 4 pouces Boomer à haute excursion ⛔️ Haut-parleurs 5 tweeters à pavillon 7 tweeters à pavillon Transducteur à large bande et deux radiateurs passifs Micros 4 + Micro interne de calibration des fréquences basses pour une correction automatique des graves 6 4

Apple doit être convaincu d'avoir obtenu une qualité sonore, une sortie et une entrée identiques ou supérieures à celles du HomePod original avec moins de tweeters et de micros. Elle décrit le HomePod 2 comme offrant un "son immersif et haute-fidélité".

Des basses qui emplissent l’espace.

Grâce à son boomer longue portée, le HomePod livre des basses profondes et riches. Et son puissant moteur fait vibrer le diaphragme sur 20 mm, tandis qu’un micro d’égalisation des graves ajuste les basses fréquences en temps réel. Résultat : des basses incroyablement nettes qui occupent tout l’espace. Boum.



Des aigus qui montent dans les tours.

Cinq tweeters avec beamforming sont répartis à la base du HomePod. Ils optimisent les hautes fréquen­ces pour produire un son clair, net et détaillé. Ainsi, vous pouvez apprécier toute la subtilité des voix cristallines et des instru­ments en détail. Comme si vous y étiez.

Couleurs et dimensions

Le nouveau HomePod 2023 a presque la même taille (et le même design). Il est juste un peu plus petit et plus léger que son aîné.



Le HomePod 2 est disponible en blanc et en minuit, bien que ce dernier soit terriblement proche du gris sidéral de l'original. Le HomePod mini reste le seul choix si vous souhaitez une touche de couleur.

HomePod 2 HomePod 1 HomePod mini Hauteur 168 mm 172 mm 84.3 mm Largeur 142 mm 142 mm 97.9 mm Poids 2.3 kg 2.5 kg 345 g

Les prix

Le HomePod 2 est arrivé au même prix de 349 euros (299 $) que l'original. Pendant ce temps, le HomePod mini a grimpé à 109 euros, contre 99 euros auparavant.



Nous sommes perplexes sur le positionnement tarifaire du HomePod 2, sachant que son prix était le principal frein à l'achat pour les clients.



Si vous êtes intéressés, vous pouvez commander le HomePod 2 chez Apple ou chez les revendeurs comme Darty. N'hésitez pas non plus à lire les premiers avis sur le HomePod 2.

