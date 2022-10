Le HomePod mini arrive au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède

Apple serait sur le point de lancer le HomePod mini au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède dans un avenir proche, en fonction de la prise en charge des langues locales par Siri.

Le logiciel est prêt du côté du HomePod

La dernière version HomePod OS 16 a permis aux HomePod et HomePod mini d'obtenir la prise en charge de Siri en suédois, norvégien et finnois. Le danois n'est toujours pas pris en charge sur les HomePods, mais il est en test de puis janvier dernier.

Sorti pour la première fois en octobre 2020, le HomePod mini est actuellement disponible dans 20 pays et territoires, notamment en France, aux États-Unis, en Australie, en Autriche, en Belgique, au Canada, en Chine, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Suisse, à Taïwan et au Royaume-Uni.



Apple a ajouté les coloris jaune, orange et bleu l'année dernière pour son HomePod mini, aux côtés du gris espace et du blanc. En août, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé qu'Apple envisageait de lancer la version deux de l'enceinte intelligente à 99 euros, il n'a pas fourni de détails quant aux nouveautés du HomePod mini 2, ni de date de sortie.