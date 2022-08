Gurman annonce 4 nouveaux HomePod dont un HomePod mini 2

Apple aurait un calendrier chargé du côté des enceintes domestiques à en croire le journaliste Mark Gurman. Selon notre confrère américain, la firme de Cupertino serait en train de préparer un nouveau HomePod haut de gamme, un HomePod mini mis à jour ainsi que deux autres appareils pour la maison qui pourraient voir le jour vers la fin de 2023 ou au début de 2024. C'est en tout cas ce qu'il avance dans sa dernière newsletter Power On.

HomePod 2

Gurman affirme qu'Apple a "au moins quatre nouveaux appareils domestiques intelligents dans ses laboratoires, mais tous ne verront pas la lumière du jour." En premier lieu, on trouverait le nouveau HomePod 2.



Comme précédemment rapporté par Gurman, ce nouveau HomePod, qui porte le nom de code B620, exploitera la même puce S8 de la future Apple Watch Series 8, et sera plus proche "en termes de taille et de performances audio" du HomePod original plutôt que de la version mini.

Concept de HomePod 2 © Parker Ortolani

HomePod mini 2

Ce qui est nouveau, cette fois, c'est que Gurman rapporte qu'Apple travaille également sur un HomePod mini mis à jour. Bien que l'on ne sache pas exactement ce qui pourrait changer, peut-être que la société pourrait prévoir de mettre à jour tous ses appareils avec un support Bluetooth 5.2, puisqu'un codec audio important vient d'être publié, permettant notamment une meilleure qualité sonore (proche du "sans perte"). Le HomePod mini 2 serait le plus attendu, notamment à cause de son prix contenu à 99 euros.

HomePod TV

Dans son courriel, le journaliste de Bloomberg explore également deux appareils domestiques qui pourraient voir le jour :

Un appareil de cuisine qui combine un iPad et une enceinte ;

Un appareil de salon qui combine un Apple TV, une caméra et un HomePod.

Ces deux derniers arriveraient dans un second temps, fin 2024 ou début de 2024. L'idée serait de concurrencer les produits d'Amazon, telles que l'Amazon Echo Show.



En outre, toutes ces futures nouveautés pourraient aider Apple à connecter les foyers des utilisateurs, car la société a poussé le HomePod mini et l'Apple TV à devenir les hubs domestiques des gens.



Vous seriez prêt à acheter quel HomePod parmi les quatre cités ?