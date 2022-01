Amazon : l'Echo Show 15 est disponible en précommande à 249,99€

Vous l'avez probablement remarqué, Amazon a une certaine aisance sur le marché des enceintes connectées, l'entreprise est tellement sûre d'elle qu'elle ose lancer de nouveaux produits que beaucoup n'oseraient pas commercialiser. Après avoir fait le tour des enceintes connectées et ajouté toutes les fonctionnalités imaginables, le géant américain dirige désormais sa gamme Echo vers des écrans connectés.

L'Echo Show 15 est impressionnant

Le 17 février 2022, Amazon va lancer un nouveau type d'écran pour votre domicile, il ne s'agira pas d'une télévision ou d'un écran d'ordinateur, mais d'un simple écran qui vous affichera de nombreuses informations qu'une enceinte connectée peut déjà gérer.

L'Echo Show 15 sera équipé d'un écran de 15,6 pouces, il sera en 1080p Full HD et possèdera une caméra avant de 5 mégapixels pour vous permettre de réaliser des conversations vidéos.



L'Echo Show 15 s'installera où vous souhaitez... Il pourra se fixer au mur de votre salon, dans la cuisine ou même dans la chambre. Amazon proposera aussi un support (vendu séparément) pour ceux qui ne veulent pas le fixer au mur. La particularité, c'est qu'Amazon vous donnera la possibilité de le mettre en orientation portrait ou paysage, ce sera à vous de choisir ce qui vous convient le mieux.



À noter que les vis et les chevilles seront incluses dans le colis. En ce qui concerne la perceuse électrique et les autres outils nécessaires pour fixer l'Echo Show 15 au mur, ça sera à vous de vous débrouiller (logique).

À quoi peut-il servir ?

À plein de choses, l'Echo Show 15 peut vous afficher vos notes, vos rappels, la météo en temps réel et les prévisions sur les jours à venir, des recettes de cuisine, de l'actualité, des vidéos YouTube, des contenus sur Netflix, un accès au catalogue de votre service de streaming préféré... Ainsi que tous les basiques comme l'heure, la date, le minuteur.

Sans surprise, Alexa sera de la partie, l'Echo Show 15 pourra se comporter comme une enceinte dès que vous mentionnerez la commande "Alexa", il vous répondra en vocal et vous affichera les informations que vous demandez sur l'écran.

Un écran qui s'adaptera en fonction de la personne qui l'utilise

Amazon a pensé aux familles nombreuses, chaque membre du foyer pourra créer des profils et utiliser les identifiants facial et vocal. Dès que l'Echo Show 15 vous a reconnu, il adapte l'interface selon vos préférences, c'est comme ouvrir une nouvelle session sur un Mac.



Pour la confidentialité, Amazon a doté son Echo Show 15 d'un bouton pour activer/arrêter le micro et la caméra. Le géant américain a conscience que sans cette fonction, c'est un risque de voir des clients intéressés abandonner l'idée de passer commande.

Disponibilité et prix

Amazon a ouvert les précommandes pour son Echo Show 15, vous pouvez l'acheter dès maintenant au tarif de 249,99€. Le produit sera probablement en promotion dans les prochains mois, mais d'ici là il va falloir être patient. Pour faciliter l'achat, Amazon propose le paiement en 4 fois pour les abonnés Prime.

En ce qui concerne l'expédition, elle aura lieu dès le 16 février pour une livraison le 17 février 2022.