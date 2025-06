NFC : la portée va passer à 2 cm, les transactions sans contact évoluent

Le NFC Forum vient d'annoncer une mise à jour significative de sa technologie avec la Release 15, qui quadruple la portée des connexions sans contact. Cette évolution fait passer la distance de fonctionnement de 0,5 cm à 2 cm, promettant des interactions plus fluides et moins contraignantes pour les utilisateurs. Pour les possesseurs d'iPhone, cette amélioration pourrait transformer l'expérience des paiements Apple Pay et des autres fonctionnalités NFC. A terme, il serait possible de passer le portique d'un métro sans sortir son iPhone de la poche.

Des paiements Apple Pay facilités

Cette extension de portée représente un véritable atout pour les services de paiement mobile. Avec Apple Pay, les utilisateurs n'auront plus besoin d'approcher leur iPhone aussi précisément du terminal de paiement, rendant les transactions plus rapides et naturelles. Cette amélioration s'avère particulièrement intéressante pour les Apple Watch et autres wearables, où l'alignement précis peut parfois s'avérer délicat.

Le service Tap to Pay sur iPhone, qui transforme les smartphones en terminaux de paiement, bénéficiera également de cette évolution. Les commerçants pourront proposer des transactions encore plus seamless à leurs clients, sans avoir besoin d'équipements supplémentaires coûteux.

Des applications étendues au-delà du paiement

Cette Release 15 ouvre la voie à de nouveaux usages pour l'écosystème Apple. Les clés numériques, déjà prises en charge par Cupertino pour déverrouiller certaines serrures compatibles, gagneront en praticité. Le chargement sans fil via NFC, encore inexploité, pourrait enfin voir le jour sur les futurs appareils Apple.

Le standard intègre également le support du Digital Product Passport, obligatoire dans l'Union européenne d'ici 2027. Cette fonctionnalité permettra aux consommateurs d'accéder instantanément aux informations sur l'origine, la composition et l'impact environnemental des produits, simplement en approchant leur iPhone.

La certification publique de cette nouvelle norme débutera à l'automne 2025, mais on ignore encore si les appareils Apple actuels pourront bénéficier de ces améliorations via une simple mise à jour logicielle.



