Apple est l'entreprise la plus admirée au monde pour la 16e année consécutive

Comme en 2022, Apple conserve la première place dans le classement annuel des entreprises les plus admirées du monde établie par Forbes. La société est en tête pour la 16e année consécutive, un record.

Apple garde la meilleure réputation

Comme lors des 15 dernières éditions, Apple a réussi à maintenir sa position de numéro un, devançant de nombreuses grandes organisations, dont Amazon et Microsoft à égalité pour la deuxième place, et Berkshire Hathaway en quatrième position.



JP Morgan Chase se hisse à la cinquième place de la liste, devant Walt Disney, sixième. Le détaillant Costco arrive à la septième place, Pfizer à la huitième, Alphabet (Google) à la neuvième, et American Express complète le top 10.

Il s’agit d’un classement qui établit la réputation des entreprises, basés sur un sondage réalisé auprès d'environ 3 700 cadres, directeurs et analystes d'entreprises.



Si l'on décompose le classement en sous-catégories, Apple parvient à dominer l'ensemble des catégories, grâce à son score global de 8,65 points sur 10. Naturellement, elle arrive en tête du classement de l'industrie informatique, tout comme en 2022.

Les autres catégories, dont Apple est le vainqueur, comprennent l'innovation, la gestion du personnel, l'utilisation des actifs de l'entreprise, la responsabilité sociale, la qualité de la gestion, la solidité financière, la valeur des investissements à long terme, la qualité des produits et des services, et la compétitivité mondiale.

Les plus grandes entreprises technologiques connaissent peut-être des temps relativement difficiles, mais la 25e édition de la liste des All-Stars des entreprises les plus admirées au monde de Fortune suggère que les pairs des géants les respectent plus que jamais.



On notera le glissement au classement d’entreprises comme Facebook, Snapchat, Nike ou encore Rolex qui étaient habituellement dans le top 10. De même pour Netflix qui passe de la 9e à la 29e position.



Cette victoire d’Apple est-elle méritée selon vous ?