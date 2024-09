Apple lutte contre le VIH/sida depuis 17 ans (màj)

Jusqu'au 8 décembre, Apple ajoute 1 $ dans une cagnotte pour chaque achat Apple Pay effectué sur ses plateformes. Le montant final sera directement reversé à une organisation qui lutte contre différentes maladies dont le VIH/sida.

1 million de dollars maximum

Nouvelle opération de lutte contre la maladie pour Apple. Du 28 novembre au 8 décembre, chaque achat Apple Pay sur Apple.com, l'Apple Store en ligne ou dans n'importe quel Apple Store physique dans le monde permettra de faire grimper de 1 $ la cagnotte.

Une cagnotte qui a le potentiel d'atteindre le million de dollars et qui sera reversée à la fondation The Global Fund qui combat les maladies comme le VIH/sida, la tuberculose ou encore le paludisme. Une aide financière non négligeable qui devrait sauver de nombreuses vies.



Vous le savez sûrement, Apple soutient cette organisation depuis maintenant plus de 17 longues années. Le fameux partenariat avec la marque (RED) permet à Apple de vendre un iPhone (PRODUCT)RED de couleur rouge dont une partie de l'argent générée va directement dans les poches de l'organisation. Idem pour d'autres produits de la même couleur. À noter que ces dernières années, les fonds étaient destinés à la lutte contre le COVID-19.



Pour rappel, le 1ᵉʳ décembre sera la Journée mondiale de la lutte contre le sida. L'occasion pour Apple, comme chaque année, de communiquer sur ses actions futures et d'apporter un soutien moral et financier aux personnes concernées.



Mise à jour du 1/12 : Apple a mis en ligne un article sur sa newsroom pour notamment rappeler que l'Apple Watch 9 est disponible en RED, tout comme l'iPhone SE, les casques Beats et plus encore.