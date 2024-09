Apple travaille sur iOS 17.4.1 avant iOS 17.5 (màj)

Apple est en train de tester une petite version iOS 17.4.1 pour l'iPhone (et probablement l'iPad), si l'on en croit les traces visibles dans les journaux de plusieurs sites, dont le notre. En effet, la firme semble en train de peaufiner une version minime mais très importante en Europe, car elle fait suite aux changements historiques apportés par iOS 17.4.



: la date de sortie de la mise à jour est imminente, il s'agirait du build 21E235.

Une nouvelle version en vue pour l'iPhone

La plupart du temps, ce sont les médias américains spécialisés sur Apple qui voient en premier les versions à venir d'iOS. C'était encore le cas avec iOS 17.3.1. Mais cette fois, la pomme a élargi son rayon d'action et se promène sur les sites européens comme le notre. Logique après le lancement d'iOS 17.4 qui a permis l'ouverture aux App Store tiers, aux paiements alternatifs et plus encore.

iOS 17.4.1 devrait être une mise à jour mineure qui corrige les petits pépins habituels et des failles de sécurité. C'était évident après l'annonce des 600 nouvelles API pour les développeurs qui ont été nécessaires pour la mise en conformité avec la DMA.



La date de sortie d'iOS 17.4.1 est sans doute proche, cette semaine ou la semaine prochaine. Une fois cela fait, Apple lancera la bêta d'iOS 17.5, qui devrait contenir d'autres changements importants. Nous attendons notamment l'arrivée du RCS qui permettra d'ouvrir iMessage aux Android, entre autres.



Vous attendez les premiers magasins d'applications alternatifs ou c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas ? Normalement, il y aura SetApp Mobile et AltStore, Microsoft et Meta ayant pour le moment refusé de s'y mettre.