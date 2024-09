Setapp Mobile sera le premier concurrent à l'App Store sur iOS 17.4

Dès le mois prochain, Apple va devoir ouvrir les vannes de la distribution des applications sur l'iPhone en Europe. En réalité, l'entreprise n'a pas vraiment le choix, car elle doit se conformer à la DMA qui facilite la concurrence dans les écosystèmes comme celui d'Apple. Alors que l'App Store ne devait pas avoir de concurrents dans l'immédiat, la société MacPaw vient de faire une déclaration à propos du lancement prochain de "Setapp Mobile" son alternative maison à l'App Store !

Une boutique d'applications où Apple ne pourra pas appliquer ses propres règles

Avec la sortie d'iOS 17.4 prévue pour mars, le paysage des applications sur iPhone est sur le point de connaître un changement majeur. MacPaw, une entreprise réputée pour ses solutions logicielles innovantes, a annoncé le lancement de Setapp Mobile, le premier marché d'applications alternatif pour les utilisateurs d'iPhone dans l'Union européenne. Cette initiative marque une étape importante dans l'évolution de l'écosystème des applications iOS, offrant une nouvelle avenue pour les développeurs et une alternative attrayante pour les utilisateurs.



MacPaw, connue pour son service d'abonnement Setapp sur Mac qui permet aux utilisateurs d'accéder à une vaste bibliothèque d'applications tierces pour 9,99 $ par mois, étend maintenant son offre à iOS. Cette extension est rendue possible grâce aux modifications apportées par iOS 17.4, qui ouvrent la voie à des marchés d'applications alternatifs sur iPhone. Setapp Mobile promet d'offrir une expérience similaire sur iOS, permettant aux utilisateurs d'accéder à une sélection diversifiée d'applications couvrant plusieurs catégories.

Lancement en avril

La version bêta de Setapp Mobile est prévue pour un lancement en avril dans l'Union européenne, faisant de MacPaw la première entreprise à annoncer des plans pour exploiter les nouvelles possibilités offertes par iOS 17.4. Cette annonce est intéressante, non seulement pour les développeurs qui cherchent à distribuer leurs applications en dehors de l'App Store d'Apple, mais aussi pour les utilisateurs à la recherche de nouvelles applications et expériences sur leurs iPhone.



MacPaw appelle les développeurs à rejoindre Setapp sur iOS, offrant une plate-forme pour atteindre un public plus large sans les contraintes et limitations de l'App Store. En parallèle, une liste d'attente est mise en place pour les utilisateurs d'iPhone dans l'UE qui souhaitent découvrir ce que Setapp Mobile a à offrir. Cette initiative pourrait non seulement enrichir l'écosystème d'applications iOS, mais aussi stimuler une concurrence saine et encourager l'innovation.



Voici ce que déclare Oleksandr Kosovan, PDG et fondateur de MacPaw :

Nous sommes en train de tracer une nouvelle voie pour l'industrie du logiciel vers un écosystème d'applications meilleur et plus diversifié. Cela offrira aux clients plus de choix et une meilleure expérience utilisateur globale. Avec Setapp, notre promesse est simple : offrir des logiciels et des outils qui rationalisent votre flux de travail, enflamment votre créativité et amplifient votre impact. Nous organisons soigneusement notre collection, en veillant à ce que chaque application, chaque fonctionnalité et chaque mise à jour s'alignent sur notre philosophie d'efficacité.

L'annonce de Setapp Mobile par MacPaw représente un tournant pour l'écosystème iOS, offrant une alternative tant attendue à l'App Store d'Apple. Avec la sortie imminente d'iOS 17.4 et le lancement de la version bêta de Setapp Mobile, les mois à venir seront déterminants pour l'avenir des applications sur iPhone, tant pour les développeurs que pour les utilisateurs.



