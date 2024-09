Mobivention proposera un store alternatif dès le lancement d’iOS 17.4

Après Setapp Mobile, c’est au tour d’une autre entreprise d’annoncer son magasin d’applications dès iOS 17.4 ! Mobivention connu pour être un fournisseur de services informatiques professionnel, de web apps et de backends depuis 2003, va lancer son propre store sur iOS en Europe. L’occasion de venir concurrencer l’App Store en proposant des règles moins strictes et des commissions plus raisonnables pour les développeurs !

Voici ce qu’il faut savoir sur le store de Mobivention

Mobivention a dévoilé hier soir son tout nouveau marketplace d’applications destiné à iOS, ce qui promet d’offrir une alternative intéressante à l’App Store d’Apple. Cette initiative, lancée juste avant la mise à jour imminente d’iOS 17.4, s’inscrit dans le cadre de l’adoption de la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union Européenne, prévue pour être appliquée dès demain. Cette plateforme innovante est spécialement conçue pour répondre aux besoins distincts des développeurs B2B et B2C, ainsi qu’aux entreprises à la recherche d’options alternatives pour la distribution de leurs applications.

Une plateforme conçue pour les professionnels

Reconnaissant les défis uniques auxquels sont confrontés les clients d’affaires dans la distribution de leurs applications, Mobivention a méticuleusement conçu ce marketplace pour offrir une solution sur mesure. Il promet des directives de publication simplifiées par rapport à celles de l’App Store, tout en assurant que les applications soient examinées et approuvées conformément aux standards établis par Apple. Cette approche garantit un équilibre parfait entre la facilité d’utilisation et le maintien de la qualité et de la sécurité des applications.

Un des aspects les plus innovants de ce marketplace est la possibilité pour les grandes entreprises de personnaliser leur propre espace, grâce aux options de marque blanche proposées par Mobivention. Cette fonctionnalité est particulièrement pertinente pour les utilisateurs d’iOS dans l’Union Européenne, leur permettant de créer un écosystème d’applications qui reflète fidèlement leur marque et leurs valeurs.



Mobivention a travaillé en étroite collaboration avec Apple pour s’assurer que son marketplace respecte scrupuleusement les lignes directrices de la marque. Cette collaboration qui n’était pas obligatoire montre l’engagement de Mobivention à soutenir la transformation digitale des entreprises et à innover dans les modalités de distribution et d’utilisation des applications sur iOS.



L’initiative de Mobivention de proposer un store alternatif sur iOS ouvre des perspectives nouvelles et passionnantes pour les développeurs et les entreprises, marquant le début d’une nouvelle ère dans la distribution d’applications en Europe. En offrant plus de flexibilité, de personnalisation et une conformité assurée avec les directives d’Apple, Mobivention réaffirme son rôle de leader dans le soutien des entreprises.



