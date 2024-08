Le store alternatif Setapp est disponible sur iOS en UE

Depuis plus d’un mois, Apple a ouvert les portes aux stores tiers sur les iPhone qui se trouvent dans l’Union européenne. Jusqu’à aujourd’hui, on ne retrouve pas de store vraiment intéressant ou même populaire, ce qui nous pousse à toujours aller vers l’App Store pour chercher et télécharger une application. Cependant, cela pourrait changer dès aujourd’hui avec le très attendu « Setapp » !

Le concurrent le plus sérieux à l’App Store ?

Dans un récent post sur le réseau social X, MacPaw a annoncé le lancement de Setapp, un marché d'applications alternatif pour iPhone, qui sera disponible dans l'Union européenne dans quelques heures. Cette initiative profite de l’ouverture de la distribution des applications sur iOS, rendue possible grâce à une décision de la Commission européenne obligeant Apple à autoriser le sideloading.



Le développement de la place de marché Setapp pour l'iPhone a débuté en février, peu après l'annonce par Apple des nouvelles options de téléchargement d'applications alternatives dans iOS 17.4. Contrairement à l’App Store, Setapp n’est pas un « store gratuit », mais un service par abonnement qui offre l'accès à une large sélection d'applications pour seulement 9,99 € par mois sans engagement. Comparable à un « service de streaming » pour applications, Setapp sur Mac permet aux utilisateurs d'accéder à une vaste gamme de contenus en échange d'un abonnement mensuel renouvelable.

Setapp proposera des applications dans diverses catégories, telles que la productivité, les jeux, le style de vie et les utilitaires. Les utilisateurs de l'UE pourront accéder à ces applications sans passer par l'App Store, offrant ainsi une alternative bienvenue pour ceux qui cherchent à diversifier leurs sources d'applications. Pour l’instant, Setapp n’a pas mentionné le nombre précis d’applications et jeux qui seront disponibles au lancement. On retrouve Focused Work, Mindr, MonAI, SideNotes, Itemlist, Taskheat, ainsi que les propres applications de MacPaw, comme CleanMyPhone et ClearVPN.



Pour les développeurs, Setapp représente une opportunité de distribution sans les frais habituels de l'App Store. Cependant, les applications qui dépasseront un million d'installations par an devront s'acquitter de frais de technologie de base de 0,50 euro par installation à Apple. Contrairement à l'App Store, Apple n'impose pas de restrictions de contenu pour les applications distribuées par des marchés alternatifs. Cela permet la distribution d'applications qui ne seraient pas éligibles à l'App Store.



Cette absence de restrictions signifie que des applications précédemment bannies sur l’App Store pourraient être disponibles sur Setapp. Par exemple, Fortnite, qui avait été retiré de l'App Store, pourrait faire son retour dès aujourd’hui, sans attendre le lancement de l’Epic Games Store.



Le lancement de Setapp en Europe représente une nouvelle étape dans la distribution d'applications iOS, cette nouvelle possibilité va offrir aux utilisateurs plus de choix et aux développeurs une nouvelle plateforme pour atteindre leur public.

J’accède à Setapp en Europe (période d’essai de 7 jours, en attente d’ouverture)

Comment installer SetApp

Pour le moment disponible en bêta, l’installation de Setapp Mobile nécessite de passer par l’adresse setapp.com/setapp-mobile, directement depuis son iPhone.